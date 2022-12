Streaming et téléchargement : les dix films les plus piratés en 2022 !

Pour connaître la popularité d’un film, il existe une statistique très parlante et peu appréciée des studios : celle des médias les plus piratés. Qu’il s’agisse de sorties récentes, encore en salles ou plus anciennes, nous vous proposons un tour d’horizon des 10 films les plus téléchargés en 2022 sur les sites illégaux.

Le piratage c’est mal ! Mais c’est un bon moyen de connaître la vraie popularité des films qui sortent. Ce classement a été réalisé en croisant plusieurs classements sur Internet…

► Thor : Love and Thunder

Les films du MCU sont fréquemment dans ce genre de classement. Dans la suite des dernières aventures des Avengers, Thor fait face à une menace nommé Gorr, tout en affrontant les démons de sa vie privée. Réalisé par Taika Waititi, créateur de Jojo Rabbit et Thor : Ragnarok, ce film a eu un accueil mitigé avec une note IMDb de 6,5 sur 10.

► Top Gun : Maverik

Ah le retour de Tom Cruise dans son costume de l’Air Force ! Après plus de 30 ans, il est de retour dans le rôle du capitaine Mitchell pour parcourir à nouveau les couloirs de la Top Gun Academy. C’est reparti pour de la voltige et des poursuites frénétiques dans les airs, dans une histoire qui a convaincu les internautes : 8,4 sur IMDb.

► Pinocchio

Connaissez-vous Robert Zemeckis ? Mais si, Retour vers le Futur, Forrest Gump… Il revient chez Disney pour nous offrir un remake de Pinocchio tout en animation. Les aventures de Gepeto et de sa marionnette vivante reviennent une fois de plus à l’écran. Mais cette fois-ci, malgré un cast 5 étoiles (Tom Hanks, Joseph Gordon-Levitt), l’audience n’est pas convaincue. 5,1 sur IMDb. Il s’agit malgré tout de l’un des films les plus piratés de l’année 2022.

► Jurassic World : Dominion

Des dinosaures en veux-tu en voilà, c’est la promesse de Jurassic World. Dans cette conclusion épique, Chris Pratt et Laura Dern doivent sauver le monde face à une invasion d’insectes et faire équipe avec un T-Rex. Oui, la licence commence à tourner en rond. Mais Colin Trevorrow, le réalisateur, a pu aller au bout de son histoire. 5,7 sur IMDb pour ce film qui se classe haut dans les plus piratés de 2022.

► The Matrix : Resurrections

Forcément, Matrix a été l’un des films les plus piratés de l’année. Deux décennies après la sortie de la première trilogie, l’annonce de ce film réalisé par l’une des sœurs Wachowski a été scruté à la loupe. Malgré une note plutôt basse, 5,7 sur 10 sur IMDb, le public a été au rendez-vous pour la suite de cet univers épique.

► Spider-Man : No Way Home

Le MCU a réussi à conserver l’essence de l’univers Spider Man, ce dernier volume de la saga en est la preuve. Tom Holland garde le costume sous la direction de Jon Watts pour incarner l’un des super-héros les plus populaires. Logiquement, ce film est l’un des plus téléchargés de l’année 2022. L’un des plus appréciés aussi, avec 8,3 sur 10 pour la note IMDb.

► Don’t Look Up

Cet OVNI proposé par Netflix en début d’année a étonné le public, positivement si l’on en croit la note de 7,2 sur le site IMDb. Deux scientifiques découvrent l’anéantissement prochain de la Terre, mais doivent faire face à l’indifférence générale. Un film soutenu par un casting assez impressionnant : DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett… Pari réussi par Adam McKay, qui avait déjà surpris avec son film sur le crash boursier de 2008, The Big Short.

► Resident Evil : Welcome to Racoon City

Retour en 1998 dans ce nouveau film de la licence phare des univers de zombies. Umbrella Corp remet le couvert pour dévaster Racoon City au travers de ses expériences. La saga a du plomb dans l’aile ces temps-ci, la série Netflix Resident Evil ayant été annulée avant même que tous les épisodes de la première saison ne soient sortis. Idem pour ce film, qui, même s’il est l’un des plus piratés de 2022, n’a convaincu que peu de monde avec une note de 5,2 sur IMDb.

► Encanto

Un film d’animation fait par Disney à la sauce Pixar, que demander de mieux pour profiter des fêtes de fin d’année ? Suivez les aventures de Mirabel, une fille de la famille Madrigal, qui au contraire de ses parents et de sa fratrie, n’a pas été dotée de pouvoirs magiques. Un film touchant avec une part de merveilleux, pour les grands et les petits. Jared Bush, réalisateur et animateur en chef, revient après le succès de Zootopie pour proposer un nouveau film qui a convaincu son public : 7,2 sur 10, et un nombre de piratages massif !

► No Time To Die

La dernière de Daniel Craig dans le costume de James Bond a su attirer les pirates. C’est parti pour un dernier tour de bolides dans un costume british. Après avoir pris sa retraite, 007 se voit obligé de reprendre du service une dernière fois. Joli bouquet final pour un acteur qui aura su porter la licence pendant plus de 10 ans. Le public a été convaincu dans l’ensemble, avec la note de 7,3 sur 10.

► Dune

Comment terminer ce top sans parler d’un film évènement qui est, logiquement, dans le top 10 des films les plus piratés de cette année ? Denis Villeneuve reste dans la science-fiction et, après Blade Runner 2049 et Premier Contact, nous fait voyager dans l’univers désertique de Frank Herbert. Une adaptation franchement réussie, moins délirante que la version de David Lynch. Dans l’attente de sa suite, le public a validé cette première partie avec la note de 8/10 sur le site IMDb.