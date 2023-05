Streaming et IPTV : la fin pour un service majeur en Europe ?

Une opération néerlandaise d’ampleur

C’est un coup d’éclat pour la lutte contre les plateformes de streaming illégales. Le 23 mai 2023, Europol a communiqué sur la réussite d’un coup de filet à grande échelle mené aux Pays-Bas. En collaboration avec le FIOD (Lutte contre la fraude fiscale) et le BREIN, ou Beschermong Rechten Entertainment Industrie Nederland, organisation de lutte contre le piratage aux Pays Bas, les services de police ont procédé à quatre interpellations et de multiples perquisitions.

Dutch Police Take Down Massive Pirate IPTV Operation With a Million Usershttps://t.co/vQuQVIj5jF — TF 🌊 (@torrentfreak) May 24, 2023

Une opération à grande échelle et synchronisée dans plusieurs villes du pays, à Amsterdam, Almere, Enschede, Den Helder et La Haye. Cette action coup de poing a permis la saisie d’équipements informatiques ainsi que de comptes bancaires appartenant aux propriétaires de cette IPTV.

L’Europe monte au front contre les IPTV

Le service d’IPTV démantelé permettait à plus d’un million d’accéder à des chaînes de télévision, des séries et des films pour une dizaine d’euros par mois, de manière illégale. Pour les autorités néerlandaises et européennes, il s’agit de lutter contre un service de plus en plus présent sur le marché.

Depuis quelques années, les IPTV se sont démocratisées à vitesse grand V, devenant même disponible directement depuis les stores Android et iOS. Pour les médias et producteurs de contenus en Europe, il s’agit d’une menace croissante pour leurs revenus. De quoi lancer une mobilisation générale des autorités à travers le continent, dans l’espoir de réduire l’influence des IPTV.

Une guerre perdue d’avance ?

Alors que les services de lutte contre la fraude réussissent régulièrement à fermer des services IPTV, on assiste malgré tout à une guerre vaine. Chaque plateforme fermée est remplacée systématiquement par de nouveaux outils. Un système similaire au domaine du téléchargement illégal ou du streaming, transformant ce jeu du chat et de la souris en une course sans fin.

Cependant, on peut légitimement se demander si cette méthode d’action est la bonne. Car, après tout, si les services illégaux reviennent constamment et prennent de nouvelles parts de marché, c’est aussi lié à une demande forte du côté des utilisateurs.

Une dynamique qui peut s’expliquer, entre autres, par les tarifs en hausse constante des plateformes comme Netflix ou MyCanal. Des politiques de l’offre sans cohérence réelle avec les moyens des utilisateurs, qui se tournent donc vers des solutions non sans risques, mais bien plus accessibles.