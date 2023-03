STOP à la censure et à l’espionnage avec NoSpy de CyberGhost

CyberGhost est un VPN qui propose des serveurs dédiés au téléchargement, au stream, mais aussi des machines appelées « NoSpy ». Il s’agit en fait de serveurs basés exclusivement en Roumanie et qui dépendent à 100 % de la loi locale qui défend bec et ongles la vie privée…

CyberGhost est un VPN comme il en existe plein, mais à l’inverse de ses petits camarades, il n’est pas basé dans un paradis fiscal. CyberGhost est en effet un service roumain qui doit obéir aux lois très strictes de protection de la vie privée. Il faut dire que cette ancienne dictature communiste met maintenant sur un piédestal la liberté de ses citoyens. Chez CyberGhost, pas question de «donner» leurs clients d’autant qu’ils ne stockent rien sur vous. Le VPN reçoit d’ailleurs souvent des requêtes de la police ou des syndicats du cinéma ou de la musique, mais CyberGhost ne peut jamais donner suite : ils ne peuvent tout simplement pas !

Des serveurs 100 % sûrs

Seul bémol à cette belle mécanique : les serveurs basés à l’étranger. Il serait en théorie possible pour la police de mettre sous surveillance un serveur basé en Belgique, en Suisse ou au Burkina Faso. Là, CyberGhost ne pourrait rien faire, car en dehors de sa juridiction. La solution pour être à 100 % sûr d’être tranquille derrière votre VPN ? Les serveurs NoSpy de CyberGhost, tous basés à Bucarest, la capitale roumaine.

Il suffit de sélectionner un de ses serveurs pour recouvrer un anonymat complet. Et comme la Roumanie n’est pas si loin de la France, les temps de latence sont presque invisibles et le ping est loin d’être mauvais (entre 28 et 60 ms). Vous pouvez donc vous connecter à ces serveurs pour contourner la censure et les sites bannis de France.

Les autres atouts de CyberGhost

Chiffrement AES 256 bits avec différents protocoles à la carte : OpenVPN, IKEv2 ou L2TP/IPSec sur PC et OpenVPN et WireGuard pour la version mobile.

9169 serveurs dans 91 pays

Possibilité de connecter jusqu’à 7 appareils sur un seul compte.

Serveurs stream dédiés à certains services ou chaînes : Netflix, Disney+, Formule 1, football, etc.

Protection WiFi pour les hotspots inconnus

Un prix plancher avec une offre actuelle à 2,11 €/mois (avec 3 mois gratuits et 45 jours satisfait ou remboursé).