Stocker ses cryptomonnaies : les solutions et astuces pour se lancer

De nombreux investisseurs ou amateurs de cryptos expérimentés savent exactement où ils vont, mais il peut être difficile pour un nouveau venu de se familiariser avec les méthodes de stockage disponibles. Dans le but d’aider ceux qui débutent dans la crypto, ce guide va couvrir ce qui fait de chaque option de stockage un bon choix.

Les hot wallets (portefeuilles «chauds»)

Les hot wallets sont rapidement et facilement accessibles en ligne, ce qui les rend très pratiques. Dans ce terme générique de « portefeuille chaud », il existe plusieurs alternatives.

Ils peuvent être téléchargés sur votre ordinateur ou votre téléphone (logiciels et portefeuilles mobiles), ou même accessibles depuis n’importe quel appareil (dans le cas des portefeuilles sur le cloud). Cela les rend très conviviaux pour les débutants, ainsi que simples à appréhender et à utiliser.

Bien entendu, comme le portefeuille est toujours en ligne et connecté, vous devez prendre les mesures de sécurité appropriées. Assurez-vous que le dispositif est blindé avec un mot de passe solide et qu’il est compatible avec une double authentification (un code via SMS en plus du sésame). Dans le cas contraire, vous risquez de vous faire pirater votre précieuse «cassette»…

Directement sur la plate-forme d’échange

Une autre option consiste à stocker vos avoirs sur la plate-forme d’échange où vous les avez achetés. Comme pour les hot wallets, il s’agit de conserver vos cryptos en ligne et facilement accessibles. Cette méthode est très pratique et vous permet de gérer vos fonds beaucoup plus facilement. Ainsi, que vous souhaitiez convertir vos ETH en BTC, ou stocker vos actifs numériques, la plate-forme d’échange est l’option la plus populaire.

Mais bien que cela soit très pratique, il existe des risques potentiels pour la sécurité. Par exemple, la plate-forme d’échange aura un contrôle total sur vos cryptomonnaies. Cela rend vos fonds plus vulnérables au vol ou à la fraude. Attention, cela ne signifie pas que les plates-formes d’échange ne sont pas sûres. Le français Coinhouse par exemple est dans la place depuis de nombreuses années et dispose de serveurs sécurisés très solides. Mais la plupart des investisseurs conviendront que l’utilisation d’un portefeuille dédié est moins risquée que le stockage de toute votre cryptomonnaie dans un seul et même endroit. C’est logique.

Les cold wallets ou «portefeuilles froids»

Il s’agit de portefeuilles qui conservent vos cryptomonnaies hors ligne. Certes tout est dans la blockchain, mais ils sont moins susceptibles d’être la cible de tentatives de piratage. Certains portefeuilles stockent la clé privée qui donne accès à votre argent sur un périphérique matériel comme une clé USB. C’est notamment le cas des clés sécurisées Ledger Nano dont nous vous avions parlé dans un récent article.

Ils peuvent interagir avec un ordinateur et afficher une interface graphique, mais ils n’ont pas nécessairement accès à Internet…à moins de lui autoriser cet accès pour les transactions. Autre petite particularité dans cette catégorie : les portefeuilles «papier». Ces derniers conservent vos clés personnelles sur du papier tout ce qu’il y a de réel. Pour éviter les incendies, certaines personnes utiliseront également du métal gravé. C’est assez rare, mais plutôt intéressant non ? Les clés peuvent être écrites, ou générées par un logiciel spécial, puis imprimées ou gravées. Cela signifie que vous serez le seul à disposer de ces informations, mais qu’il faudra les protéger dans un coffre par exemple si vous ne voulez pas perdre vos investissements.

Si les portefeuilles « froids » sont considérés comme l’une des options les plus sûres, ils sont aussi un peu moins pratiques. En raison de leur nature, c’est une solution un peu moins évidente pour les transactions fréquentes, car ils peuvent être plus difficiles d’y accéder et de les déverrouiller. Ils sont plus intéressants pour ceux qui souhaitent conserver leurs cryptomonnaies, plutôt que de les échanger fréquemment.

En conclusion, il existe une grande variété d’options pour stocker vos cryptos. Bien entendu, avant d’investir dans ce nouveau type d’actif que sont les cryptomonnaies, n’oubliez pas de faire vos recherches et surtout prendre en compte tous ces paramètres.