Starlink : comment profiter de l’Internet par satellite lancé par Elon Musk ?

L’entreprise d’Elon Musk a donc pour principal objectif de construire, en orbite terrestre basse, une constellation de mini satellites pour offrir un Internet à haut débit partout sur le globe. Pour ce faire, Starlink ambitionne le lancement de 12 000 satellites d’ici 2025, puis 42 000 d’ici la fin de la décennie.

Pour fonctionner, Starlink s’appuie donc sur une myriade de satellites LEO (Low Earth Orbit) qui communiquent avec une antenne parabolique installée chez l’utilisateur final. Grâce à un kit de réception, l’abonné reçoit un signal Internet à haut débit même en zone rurale.

L’ambition de Starlink est donc de proposer une couverture Internet globale, en s’appuyant sur les moyens spatiaux de Space X pour le lancement de ses satellites. Cet avantage, assez fort, se combine avec un kit très simple d’utilisation et pensé pour être portatif.

Starlink permet donc non seulement de donner un accès Internet en Haut Débit aux zones reculées sans trop de complexité, mais l’entreprise ouvre aussi la voie à un réseau de qualité en voyage ou en road trip.

Cet été donc, Starlink arrive en France, avec une promotion de lancement assez attractive. Jusqu’au 31 juillet, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 251€ pour le kit de réception, ainsi que d’une réduction de 20% sur l’abonnement mensuel, et ce, de manière indéfinie.

Certes, le tarif reste élevé, mais il représente une alternative plutôt attractive pour accéder à un Internet haut débit, notamment si vous résidez en zone rurale. Vous pouvez accéder à l’offre depuis la page dédiée.

Bien, on l’aura compris, Starlink regorge de qualités et d’avantages. Cependant, il ne faut pas éluder les problèmes propres à cet Internet de l’espace, comme se plaît à l’appeler Elon Musk. Tout d’abord, il y a la question du coût. Avec un abonnement mensuel dans la fourchette haute, auquel il faut ajouter le prix de l’équipement, Starlink se destine avant tout à une population qui a des moyens à mettre dans sa connexion Web.

Starlink satellites in space.

Holy cow – these are too many! Didn’t realise there is a swarm up there. pic.twitter.com/0VQFtIYojb

— Paras Chopra (@paraschopra) February 19, 2023