Star et son catalogue pour adulte débarque sur Disney+ le 23 février

Il était temps, parce que les abonnés Disney+ commençaient sérieusement à s’ennuyer depuis la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Il est vrai que si l’on n’est pas fan de super-héros, de classiques Disney et des films d’animation Pixar, on a vite fait le tour des contenus matures et pour adulte sur Disney+.

Ce détail, la firme aux grandes oreilles l’a bien compris. Afin de compléter comme il se doit son catalogue, Disney a annoncé en décembre 2020 l’intégration prochaine de Star à son offre Disney+. Pour rappel, Star est une service de streaming qui proposera des milliers de films et séries, notamment issus du gigantesque catalogue de la 20th Century Fox, studio mythique et propriété de Disney depuis 2019.

Disney+ va donc enfin de débarrasser de son étiquette « Famille » pour proposer ENFIN des contenus plus matures. On devrait retrouver notamment l’intégralité des sagas Aliens et Predator, Die Hard, des versions non censurées de Deadpool ou encore l’excellent et brutal Logan de James Mangold. De l’animation pour adulte sera également de la partie, comme Modern Family ou This is Us.

Des séries inédites et des classiques sur Star

Bien entendu, le service proposera également des séries exclusives comme Big Sky, un show qui met en scène trois détectives privés qui enquêtent sur l’enlèvement de deux sœurs par un chauffeur routier. Ambiance à la True Detective garantie. Dans Love Victor, le spectateur suivra le quotidien de Victor, jeune adolescent en proie aux doutes sur ses orientations sexuelles, son avenir, et sur sa nouvelle vie dans cette ville qui ne connaît pas.

Disney a annoncé une pléthore de séries inédites à venir comme Black-Ish, The Drop Out ou encore Only Murders in the Building. Et en attendant la sortie de ces séries, vous pourrez vous jeter sur les bons vieux Desperate Housewives, 24 Heures Chrono, How I Met Your Mother, Lost ou Family Guy.

Pour profiter de Star et de son catalogue dès le 23 février 2020, il suffit d’être abonné à Disney+. À l’instar des espaces dédiés aux contenus Star Wars ou Marvel, Star aura sa propre catégorie. Un service dans le service en somme. Bien entendu, l’intégration de Star ne se fera pas gratuitement. Le prix de l’abonnement Disney+ va grimper de deux euros dès le 23 février, passant ainsi de 6,99€ à 8,99€ (l’abonnement annuel passera lui de 69,99 à 89,99 €). Notez que si vous êtes abonnés, le prix de la facture restera inchangé pendant les six prochains mois.