Stand-up sur Netflix : notre sélection de 7 one-man-shows incontournables

Il n’y a pas que des films et des séries sur Netflix : on trouve aussi des spectacles de stand-up. Une personne seule devant un auditoire qui essaye de faire rire. La plate-forme propose une sacrée collection de « one-man-show » et investit même pour proposer des exclusivités…

Si Netflix avait existé il y a 20 ans, Gad n’aurait pas eu à prendre l’avion pour pomper sur ses petits copains. Il se trouve en effet que la plate-forme de streaming regorge de spectacles de stand-up : souvent américains ou anglais avec des sous-titres, on trouve aussi quelques français dans le lot. Nous vous avons déjà parlé des très bons Dave Chapelle et Bill Burr dans un précédent article alors nous passerons sur ces deux génies du rire. Nous ferons aussi l’impasse sur les « classiques » comme le Live in Concert de Richard Pryor que vous devez déjà avoir vu si vous êtes « un vrai ». La catégorie « stand-up » est un peu cachée, vous la trouverez ici :

Catégorie Stand-up sur Netflix

Comme nous nous sommes fait beaucoup de copains sur Twitter avec notre sélection de films Netflix pas très « woke », nous continuons sur notre lancée avec un florilège de 7 one-man-show à voir absolument sur la plate-forme.

Attention, les spectacles en anglais sont tous sous-titrés en français sur Netflix, même si ce n’est pas le cas dans les extraits ci-dessous.

Notre sélection des meilleurs spectacles de stand-up sur Netflix

Tom Segura – Ball Hog

Tom Segura n’est pas un humoriste de génie, mais il sait diablement bien raconter des histoires. Il y a 3 de ses spectacles sur la plate-forme et nous vous conseillons d’aller y jeter un coup d’œil si vous aimez l’humour sans filtre. Pas de réel fil conducteur dans Ball Hog, on passe de la place des femmes dans la société à l’esclavagisme en passant par des anecdotes. Pourtant, le temps passe à toute vitesse.

Ricky Gervais – Supernature

Vous avez pu voir Ricky Gervais dans The Office (version britannique), The Invention of Lying ou en tant que Docteur Ben dans la série Louie de Louis C.K, mais c’est aussi un stand-upper exceptionnel. Humanity (2016) mettait la barre tellement haut qu’il était difficilement concevable de faire mieux avec Supernature (2022). Pourtant ce court spectacle d’une heure est un vrai bonheur : cancel culture, pédophilie, transsexualité, islam, obésité, tout y passe. Si vous êtes du genre à penser qu’on « ne peut plus rien dire », regardez Ricky Gervais. Le type n’a peur de rien.

Sarah Silverman – A Speck of Dust

Chanteuse, actrice et écrivaine, Sarah Silvermann est aussi comédienne de stand-up. Auteur et interprète dans le Saturday Night Live, son spectacle A Speck of Dust (2017) est court, mais surprenant. Si vous pensiez que les femmes humoristes ne sont pas drôles, vous allez changer d’avis. Le rythme n’est pas dingue, mais ça fait mouche. Un « fun fact » sur Sarah ? Sa sœur est rabbin.

Sebastian Maniscalco – Stay Hungry

Sebastian Maniscalco, que l’on a pu voir notamment dans The Irishman où il interprète Joe Gallo, est un comédien hyperactif d’origine italienne. Il n’est pas vraiment dans la mouvance « anti bien-pensance » et raconte plutôt des histoires sur sa famille, les gens dans la rue, de tout et de rien en fait. C’est un peu le Franck Dubosc américain, mais en drôle. Si son accent ne vous rebute pas, vous allez l’adopter.

Haroun – Haroun

Un Français ! Enfin ! Il faut dire qu’il ne sont pas nombreux sur la plate-forme, mais Haroun est clairement le meilleur. Son spectacle Haroun de 2021 sur Netflix est pas mal, mais le gars n’est pas avare et il a mis gratuitement en ligne ses autres shows sur YouTube : Internet, etc. et En Vrac. Un humour pince-sans-rire assez rare. Vous savez si vous accrochez au bout de quelques minutes, alors ça vaut le coup de regarder.

Jimmy Carr – His Dark Material

Second Britannique de cette sélection avec l’ami Ricky, Jimmy Carr ne goûte pas au politiquement correct. Sa blague de 2021 sur l’Holocauste (qu’on vous laisse découvrir dans l’extrait) a bien failli le faire « cancel », mais il a su garder le cap et n’a pas cédé aux sirènes de la bien-pensance. Netflix compte plusieurs de ses spectacles à son catalogue, mais son His Dark Material est très…Dark.

Blanche Gardin – Je parle toute seule

Vous pensiez qu’on avait mis Sarah Silverman dans la sélection pour respecter le quota de filles ? Non. On a juste gardé la meilleure pour la fin. Blanche Gardin c’est l’humour sans tabou, le charme à la française avec un coup de pied aux couilles. Selon nous, son dernier spectacle Bonne nuit Blanche est quand même moins percutant que son Je parle toute seule. À vous de voir.

