Squatteurs Netflix : Le nouveau moyen pour les virer de votre compte !

Le partage de compte Netflix a fait le grand bonheur de millions de personnes à travers le monde. Profitant de la générosité du propriétaire légitime du compte, on pouvait tranquillement profiter des programmes sans sortir un centime de sa poche. Le problème, c’est le manque à gagner monstrueux pour le service de streaming qui cherche une solution depuis… et qui semble l’avoir trouvée puisque bientôt, les comptes ajoutés seront payants ! Pour aller encore plus loin, il propose aujourd’hui une nouvelle option pour éviter les squattages intempestifs.

Netflix : sortez de mes terres !

Il est vrai que, si prêter ses codes peut être voulu, il est tout aussi possible du contraire ! Vous pouvez même avoir oublié de vous déconnecter d’un appareil qui n’est pas le vôtre. Une nouvelle option est donc apparue dernièrement pour vous permettre de découvrir les informations concernant chaque profil. Mais la fonctionnalité la plus importante qui va avec, c’est que vous pouvez maintenant les déconnecter à distance. Pour cela, rendez-vous dans l’onglet « Paramètres » de votre compte, cliquez sur « Sécurité et confidentialité » puis « Gérer les accès et les appareils ». À vous maintenant de choisir quel profil vous souhaitez déconnecter, sachant que chacun vous indiquera sur quel modèle d’appareil (téléphone, tablette, télévision connectée…) c’est bien le cas.

Bien sûr, pour être sûr que la personne expulsée ne reprenne pas ses aises, il vous faudra changer vos codes. Dans le cas contraire, vous recevrez un message pour vous informer d’une nouvelle connexion de sa part. Dans un communiqué sur son site officiel, Netflix s’est félicité de la mise en place de cette fonction :

Cette option était réclamée par les abonnés pour gérer la sécurité de leur compte. Elle est désormais disponible sur notre site Web dans le monde entier.

S’ils le disent.