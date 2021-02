Sport, VOD, chaînes étrangères : le raz-de-marée IPTV arrive chez vous !

L’IPTV est un système qui permet de disposer de milliers de chaînes de télévision depuis un PC, un smartphone, une tablette et même votre télévision. Vous n’avez besoin que d’une appli gratuite et d’une sorte d’abonnement à un prestataire qui vous fournira une liste de chaînes régulièrement mises à jour. Nous avons testé pour vous IPTVgang…

Le problème avec la télévision moderne c’est qu’il faut payer pour tout. Avec la redevance TV, vous avez le droit de regarder Hanouna, le Championnat d’Europe de pétanque, La Grande Vadrouille et Louis la Brocante. Pour voir des films, des séries, du sport ou des programmes récents, il faut multiplier les abonnements : Netflix, Canal, RMC, beIN, Amazon Prime, OCS, Disney+…

Pour le foot c’est encore pire : si votre équipe de Ligue 1 fait aussi la Ligue de Champions et la Coupe de France, il faudra 3 abonnements différents pour être sûr de voir tous les matchs.

La solution ? La télévision par IP ou IPTV.

IPTVgang : un choix énooooorme !

Le prestataire IPTVgang propose plus de 30.000 chaînes en SD, HD et UHD, des sélections de plus de 100.000 films et série en VoD dont une belle sélection de contenus en français. Côté sport, on trouve absolument toutes les chaînes françaises, étrangères (si la ligue algérienne vos intéresse…) et même des sélections thématiques pour la NBA ou la NHL notamment.

Les expatriés ou les natifs d’autres pays retrouveront des chaînes grecques, portugaises, algériennes, vietnamiennes, chinoises, albanaises, russes, coréennes, argentines, chiliennes, italiennes, ukrainiennes, etc. On trouve aussi des centaines de chaînes X, mais bon, ça ne vous intéresse pas, n’est-ce pas ?

Les prix sont très intéressants puisque pour connecter un appareil vous ne payez que 80 € pour 1 an. Vous pouvez bien sûr regarder sur votre TV ou votre mobile, mais pas les deux à la fois. Pour deux appareils en même temps , le prix est de 100 € et pour 5 connexions cela revient à 199 €. Si vous avez 4 potes, vous pouvez vous arranger et ne payer que 39,80 € chacun pour un an.

Il existe aussi des forfaits pour 1, 3 et 6 mois… Vous recevrez alors votre lien m3u à entrer dans une application ou un logiciel : il s’agit d’un simple copier-coller. Vous pouvez donc accéder à toutes ces chaînes depuis une box Android (comme la Xiaomi Mi Box à 45 € ou la Beelink GT King à 116 € par exemple), une smart TV sous Android TV, un PC, et n’importe quel mobile.

Notez que IPTVGang propose également en ce moment une offre de période d’essai à 2 euros pour 24 heures !

L’appli Android IPTV permet de lire les chaînes de IPTVgang sur appareils Android, mais il existe d’autres solutions. Sur PC, VLC Media Player s’acquitte très bien de cette tâche…