Source Mobile : donnez vos gigas en trop aux assos qui en ont besoin !

Source Mobile est un opérateur responsable et solidaire qui propose à ses utilisateurs de faire don de leurs datas non utilisées à des associations caritatives qui œuvrent sur le terrain. Forfait unique et simplicité pour soutenir les causes qui vous tiennent à cœur.

Source Mobile : comment ça marche ?

Source Mobile est un opérateur mobile 100% digital qui propose un forfait unique avec 40Go de data pour 10€/mois, sans engagement. L’objectif de Source Mobile est de changer les comportements numériques en encourageant les utilisateurs à économiser leurs gigas. Pour chaque giga économisé, Source Mobile reverse de l’argent aux associations de votre choix, via son partenaire Lilo.org.

Le fonctionnement de Source Mobile :

Vous souscrivez au forfait Source Mobile. Vous installez l’application Source Mobile sur votre smartphone. L’application Source Mobile vous permet de suivre votre consommation de data en temps réel. Si vous économisez des gigas, vous recevez des « gouttes ». 1 Go économisé correspond à 20 gouttes. Vous pouvez convertir vos gouttes en dons à des associations partenaires.

Source Mobile est une initiative intéressante pour ceux qui souhaitent réduire leur impact environnemental et soutenir des associations. Le forfait est simple et sans engagement, et l’application Source Mobile est facile à utiliser. L’opérateur utilise le réseau de Bouygues Telecom et promet une couverture à 99% de la population française.

Quelques exemples de dons avec les gouttes de Source Mobile :

100 gouttes = 1€ pour l’association Sea Shepherd France

= 1€ pour l’association Sea Shepherd France 200 gouttes = 2€ pour l’association WWF France

= 2€ pour l’association WWF France 300 gouttes = 3€ pour l’association Greenpeace France

Vous pouvez également choisir de faire un don global à Source Mobile, qui sera ensuite réparti entre les différentes associations partenaires.

Quelles associations ?

Source Mobile reverse des dons à plus de 1000 associations, c’est bien sûr qui déciderez laquelle doit profiter de vos gigas non utlisés :

WWF France

Greenpeace France

Sea Shepherd France

Surfrider Foundation Europe

L’Institut océanographique Paul Ricard

Le Secours Populaire Français

Les Restos du Cœur

La Croix-Rouge Française

Terre des Hommes France

Handicap International

Ces associations œuvrent dans des domaines variés, tels que la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté, la défense des droits des enfants et des personnes handicapées ou encore la cause animale…

Source Mobile : à quel prix ?

Comme indiqué plus haut, Source Mobile ne propose qu’un unique forfait, 40 gigas pour 10€/mois sans engagement, vous pouvez donc y mettre fin quand vous le souhaitez. Le forfait permet de garder son ancien numéro ou d’en obtenir un nouveau. Il comprend les Appels/SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe/DROM vers la France et ces zones. Vous avez besoin de plus de gigas ? Vous pouvez acheter des recharges de 2 € par tranche de 5 Go à tout moment depuis l’application Source.