Source mobile : 3 mois offerts sur le forfait qui aime la planète !

Un forfait sans engagement, à 10€ qui fait du bien à la planète, ça vous dit ? C’est ce que propose Source Mobile, avec en plus une offre spéciale qui comprend trois mois gratuits et des téléphones à moitié prix !

Avec Source mobile, les gigaoctets que vous ne consommez pas sont transformés en dons vers des associations de votre choix. Il responsabilise les clients sans pour autant vous bloquer dans votre vie de tous les jours avec une enveloppe de 40 Go de data tout de même…

Il vous arrive peut-être de vous demander pourquoi vous avez pris ce forfait 250 Go alors que vous n’en consommez réellement que 10 ou 12 Go ? Plus il y a de données mobiles et mieux c’est, non ? Bouygues Telecom essaye une approche différente avec son forfait Source. Comment ça marche ?

Fonctionnant sur le réseau Bouygues Telecom est un forfait 4G de 40 Go avec SMS/MMS illimités qui ne coûte que 10 €. Il est bien sûr possible de garder son ancien numéro, mais ce forfait bloqué est intéressant, car les gigaoctets non consommés à la fin du mois sont transformés en « gouttes » par un partenaire qui va les transformer en don pour l’association de votre choix. De ce côté , il y en a pour toutes les sensibilités avec des assos luttant pour la cause animale, environnementale ou même le mécénat chirurgical pour faire opérer des enfants démunis.

Déjà 4 millions d’euros de dons !

1 Go d’économisé c’est 20 gouttes transformées en soutiens financiers pour les associations. Parmi celles-ci on compte Canopée Reforestation, la SPA, Coral Guardian, Médecins du Monde, WWF France, Sea Shepherd, l’ARC et la recherche contre le cancer, Handicap International, etc.

C’est plus de 4 millions d’euros qui ont été versés depuis l’année dernière.

Le forfait propose aussi une appli et des astuces pour maîtriser sa consommation et réduire son empreinte carbone (vous saviez que la 4G est 4 fois plus énergivore que le WiFi ?). Si vous avez besoin d’une « pause », car vous devez vous rendre à l’étranger par exemple, Source vous y autorise même si avec vos 40 Go de data vous avez aussi une enveloppe de 10 Go valable dans l’UE et les DROM (Guyane, Martinique, Réunion, Guadeloupe, Mayotte).