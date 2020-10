SoShop : la banque qui vous paye en cashback à chacun de vos achats !

On connait la chanson avec les banques : elles sont les meilleures, elles sont les plus sympas et quand vient la période des frais de banque, on déguste. SoShop est pourtant différente. C’est une banque uniquement en ligne avec une appli, une carte MasterCard et un RIB, mais vous gagnez de l’argent lorsque vous faites des dépenses…

Les banques en ligne ce n’est pas nouveau. Souvent détenues par des banques traditionnelles, Hello Bank ou Fortuneo en sont des exemples connus, elles vous permettent d’économiser de l’argent sur les frais de banque avec zéro guichet. Malin et moderne (qui a le temps d’aller à la banque ?), mais SoShop ajoute un petit quelque chose de très intéressant pour le consommateur : la notion de « cashback ». Le concept est simple : lorsque vous dépensez de l’argent chez les 2500 partenaires de SoShop, vous êtes payés !

Des partenaires 5 étoiles !

Et les partenaires en question, ce n’est pas vraiment la fête du saucisson de Vesoul ou la piscine municipale de Roquefort-la-Bédoule. Jugez plutôt : Nike, CDiscount, Buffalo Grill, Sosh, Petit Bateau, SFR, Timberland, Flixbus, Engie, Darty, Thomas Cook, Roady, Toys R’ Us, Disneyland Paris, Fnac, Micromania, Sephora, Monoprix, Norauto, Go Sport, Booking.com, La Halle, Showroom Privé, Ralph Lauren, Marionnaud, etc. Vous voulez vous faire un resto ? Faites vous rembourser jusqu’à 14% ! Un voyage ? Jusqu’à 9% ! Des envies déco ? 14% ! Sur certaines affaires, le cashback peut aller jusqu’à 40 %…

Une vraie banque…et sans agios

SoShop, c’est aussi une vraie banque avec RIB et carte MasterCard de paiement et de retrait. Cette carte est valable 3 ans et coûte 19,90 €. C’est la seule chose à payer, car les frais d’ouverture de compte et de gestion sont gratuits. Chez SoShop il n’y a pas d’agios, car il n’y a pas de découvert autorisé. Comme ça, vous êtes tranquille. Pour ouvrir un compte, il suffit de transmettre une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Vous alimentez votre compte par virement bancaire ou par des cartes de recharge que vous pouvez acheter chez un buraliste. Rien ne vous empêche de garder votre banque actuelle, de virer de l’argent sur votre carte SoShop et de faire vos dépenses avec pour économiser de l’argent. Il existe aussi un système de parrainage : invitez des amis et gagnez aussi de l’argent sur leur dépense en récompense. Suivez en temps réel vos dépenses, le solde de votre compte et les partenariats qui valent le coup depuis l’application mobile. Pour plus d’infos, rendez-vous directement sur le site de SoShop en cliquant ici.