SOS Google : une vague de faux appels au secours !

Google et Apple intègrent dans leurs appareils des fonctionnalités de secours automatisées. Récemment, Android a ainsi intégré un ensemble appelé Sécurité, permettant de déclencher une balise ou encore de partager automatiquement la fiche médicale de l’utilisateur aux secouristes. L’une de ces options cause du souci aux opérateurs : l’appel d’urgence.

Avec l’arrivée d’Android 12, Google a introduit sur ses Pixel la possibilité de déclencher un appel de secours simplement en pressant plusieurs fois le bouton d’allumage de votre smartphone. Après un compte à rebours de dix secondes, l’appel vers le numéro d’urgence (112, 17…) est passé. La fonctionnalité a été généralisée à tous les appareils avec l’arrivée d’Android 13.

The update added a new SOS emergency function for devices to call 999 through the power button being pressed 5 times or more.

These ‘silent calls’ as they are named, are directed to police control rooms and the result has been a significant increase in silent calls.

— National Police Chiefs' Council (NPCC) (@PoliceChiefs) June 17, 2023