Soldes Rue du Commerce : 3 smartphones à petits prix

► Samsung Galaxy Note 10 à 499 € au lieu de 959 €



Sorti il y a un peu plus d’un an, ce Galaxy Note 10 est en ce moment proposé avec une réduction de 47 %. Un prix très sympa pour un appareil presque sans défaut : écran incurvé Super AMOLED de 2280 x 1080 pixels, certification IP68, puce Exynos 9825 gravée en 7 nm avec 8 Go de RAM. Côté photo Samsung propose trois capteurs au dos avec un premier module 12 mégapixels à ouverture variable (f/1,5 ou f/2,4) qui offre de très beaux clichés que ce soit en plein jour ou en condition difficile, un ultra grand-angle et un zoom x2 stabilisé. La charge rapide 25 W est de la partie. Un bien bel objet.

Les + du Galaxy Note 10 :

Des photos splendides

Un design magnifique

Cet écran…

► Motorola RAZR 2019 à 899 € au lieu de 1699 €



Le Motorola RAZR est un smartphone qui coûtait une fortune à sa sortie en novembre 2019. Il faut dire que la marque a joué à fond sur la «hype» puisqu’il s’agit d’un hommage au smartphone phare des années 2000. Les smartphones à clapet avaient la cote en 2005 et ce RAZR nouvelle génération propose un écran pliable OLED de 6.2 pouces (2142 x 876 pixels). Il propose en plus une puce Snapdragon 710, 6 Go de RAM et un unique capteur photo dorsal de 16 MP. Un second écran externe vous permet de voir les notifications sans avoir à l’ouvrir. Un appareil pour les nostalgiques qui se retrouve enfin à un prix convenable.

Les + du RAZR 2019 :

Un appareil «mythique» redesigné

Un bel écran pliable

47 % de réduction

► Xiaomi Mi 10T Lite à 279 € au lieu de 329 €



Après le succès du Mi 10 Lite, Xiaomi a dernièrement sorti une version Lite de son Mi 10T : un appareil très sympa à l’oeil, compatible 5G avec une puce très à l’aise en toutes circonstances, la Snapdragon 750G. L’écran est tout aussi agréable avec des 6.67 pouces et sa définition FHD+ (2400 x 1080 pixel et résolution de 395 DPI). Côté photo, le Xiaomi Mi 10T Lite embarque pas moins de quatre modules : un objectif principal de 64 MP (f/1,9), un ultra grand-angle de 8 MP (f/2,2), un objectif macro de 2 MP (f/2,4) et un capteur pour imiter la profondeur de champ des portraits de 2MP (f/2,4). Un très bon smartphone si vous désirez vous mettre à la 5G sans débourser une fortune.

Les + du Mi 10T Lite :