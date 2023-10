Snapdragon 8 Gen 3 : le concentré de puissance bientôt dans vos mains ?

Avant toute chose, faisons les présentations. Qualcomm est une société américaine, spécialisée dans la conception de technologies mobiles. Plus précisément, elle développe des composants nécessaires à la télécommunication, et notamment des systèmes sur puces (SoC, System on a Chip), les très célèbres Snapdragon. Après avoir imposé sa solution sur la plupart des smartphones haut de gamme, la société vient d’annoncer la dernière version de son SoC.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Snapdragon 8 Gen3 ?

Alors, que nous propose le Snapdragon 8 Gen 3 ? Tout d’abord, concernant sa structure, il abandonne l’un des petits cœurs pour une nouvelle configuration 1+5+2. Un cœur principal Cortex X4, cinq cœurs moyens Cortex A20 et deux petits cœurs A520. Ce changement vient avec l’arrêt de la prise en charge des applications 32 bits, pour un support unique des applications 64 bits.

Côté horloge, la solution de Qualcomm propose des vitesses élevées, avec une cadence moyenne de 2.5 Ghz, le tout supporté par 12 Mo de cache (contre 8 Mo sur la Gen 2). Une stratégie qui apporterait 30% de puissance en plus que sur la version précédente, selon l’entreprise. Tout cela supporté par un GPU Adreno peaufiné, qui prend en charge le Ray Tracing, comme son prédécesseur. Une approche globale qui s’explique aussi par la volonté de contrer le principal concurrent du Snapdragon, la puce MediaTek.

Un pas de géant pour l’IA sur smartphone

Au-delà des configurations techniques, la puce de Qualcomm se faufile dans la brèche de l’IA générative, avec une mise à jour de son NPU Hexagon qui apporterait jusqu’à 98% de performances en plus sur la génération de contenus (texte ou image). Une puissance qui permettra d’intégrer des solutions IA directement sur smartphone, mais aussi de supporter des assistants vocaux plus performants ainsi que des chatbots hébergés en local.

Côté photo, ça donne quoi ?

En matière de smartphone, quand on annonce un meilleur support de l’IA, la qualité des prises de vues n’est jamais loin. Et cela se confirme avec le Snapdragon 8 Gen 3 : la puce intègre de manière native des outils de suppression d’objets sur les images, ainsi que de super zoom ou encore d’extension de photos grâce à l’IA. Autres fonctionnalités notables, la puce de Qualcomm va permettre l’authentification d’images ainsi que l’intégration d’un nouveau standard HDR, avec une gamme de couleurs étendue.

Xiaomi 14 is the world's first smartphone running Qualcomm's latest Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform. 👀 pic.twitter.com/ycDpHZrd55 — Alvin (@sondesix) October 25, 2023

Xiaomi 14 : le premier d’une longue lignée ?

La puce Snapdragon 8 Gen 3 s’annonce donc spectaculaire. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour la voir en action : lors du Qualcomm Summit, le président de Xiaomi a fait une apparition surprise afin de présenter le Xiaomi 14 comme le premier smartphone à être équipé de la puce. Un temps d’attente très court donc, car l’appareil est déployé à partir du 26 octobre 2023 en Chine et début 2024 pour le marché global.

Le premier d’une longue liste, sans doute, car Snapdragon est devenu depuis plusieurs années l’équipementier SoC d’un grand nombre de flagships. Et les marques ayant confirmé la présence de la puce sur leur appareil sont nombreuses : Asus, Honor, Meizu, Oppo, Realme, Redmi, Sony ainsi que IQOO ou encore REDMAGIC en seront donc équipées.

Honor Magic 6 Pro confirmed to launch with a Snapdragon 8 Gen 3 chipset. – Snapdragon 8 Gen 3

– 3D Face recognition

– Dynamic Island 🏝️

– Metal frame #Honor #HonorMagic6Pro pic.twitter.com/xlYFY0zEQE — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 26, 2023

Dernier crash test pour le Snapdragon 8 Gen 3 : l’usage du grand public. Les prochains mois verront donc le déploiement de toute une nouvelle génération de smartphones équipés de la solution Qualcomm, révélant si oui ou non elle répond aux annonces formulées lors du Qualcomm Summit 2023.