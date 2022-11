Snapdragon 8 Gen 2 : Quelles performances pour quels smartphones ?

La puce qui équipera la plupart des futurs smartphones d’ici quelques mois a été dévoilée par Qualcomm. Les performances CPU vont grimper sans révolutionner le SoC, avec 35% de gain en comparaison à la Gen 1. Cependant, ces puces incluent un certain nombre de composants qui influent sur l’utilisation du mobile. Ce sont sur ces modifications que la marque américaine mise avant tout.

Le cœur de la révolution apportée par le Snapdragon 8 Gen 2, c’est Snapdragon Smart, une IA développée par Qualcomm. Elle permettrait jusqu’à 4,35 fois de performances en plus, de quoi imaginer des fonctionnalités encore plus puissantes et rapides.

From completing multiple translations at the same time, to introducing trained bots into mobile games, to enhancing camera experiences, and way more, @Ziad_Asghar is sharing brand new #AI use cases on the #Snapdragon 8 Gen 2 during our #ShotOnSnapdragon Live Chat.

— Snapdragon (@Snapdragon) November 16, 2022