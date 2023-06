Snapchat : comment récupérer les Snaps disparus et les conserver ?

Snapchat est une application de communication très populaire qui a pour particularité de supprimer les messages au fur et à mesure. Si c’est une bonne chose pour la confidentialité, c’est un peu problématique puisque ces messages contiennent parfois des images et des vidéos que vous aimeriez conserver…

Lorsque vous créez un « Snap » et que vous l’envoyez à un correspondant, Snapchat le stocke temporairement sur ses serveurs. En règle générale, les Snaps sont censés s’autodétruire après avoir été vus dans une conversation, mais vous pouvez les sauvegarder et les revoir quand vous le souhaitez. Cette option ne fonctionne que si l’expéditeur supprime la limite de 10 secondes ou si la vidéo est faite pour tourner en boucle. Vous pouvez également enregistrer les clichés que vous prenez avec l’appareil photo de Snapchat dans vos Memories.

Vous pensez avoir tout perdu ?

Lorsque quelqu’un ouvre votre Snap, que vous le supprimez ou qu’il disparaît après un mois sans interaction, Snapchat efface automatiquement les données de ses serveurs et vous ne pouvez simplement plus les récupérer. Il faut dire que la devise de Snapchat est « Delete is our default ». La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez demander toutes les données enregistrées sur vous à partir de l’application mobile. Les médias intégrés aux discussions, votre historique Shazaam, les filtres ou les lentilles que vous avez utilisés par le passé, etc. Vos historiques Snap et Memories sont également enregistrés. Vous pourrez peut-être récupérer vos Snaps supprimés si vous demandez que ces données soient envoyées à votre adresse électronique…

Faites une demande de récupération !

Ouvrez Snapchat et sélectionnez votre avatar en haut à gauche. Sélectionnez la roue dentée en haut à droite et dans les paramètres, allez dans Mes données dans la section Actions sur le compte (tout en bas). Il faudra alors entrer votre identifiant et votre mot de passe pour arriver sur une page Mes données où vous pourrez récupérer sur votre e-mail les informations que détient Snapchat. Paramétrez le calendrier pour télécharger les données des 7 derniers jours, d’hier, des 6 derniers mois ou même d’une année entière puis appuyez sur Envoyer la demande. Lorsque Snapchat aura réuni ce que vous voulez, l’appli vous enverra un e-mail avec un lien de téléchargement !