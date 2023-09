Snapchat+ : à quel prix, pour quoi faire et comment l’obtenir ?

Depuis quelques mois, c’est la nouvelle tendance sur les réseaux sociaux : proposer une expérience supérieure aux utilisateurs prêts à débourser quelques euros tous les mois. Snapchat ne fait pas exception, comme le prouve son offre d’abonnement Snapchat +.

À quoi sert Snapchat+ ?

L’offre de Snapchat propose donc d’enrichir l’expérience de ses abonnés. Disponible en France, elle permet d’accéder à certaines fonctionnalités exclusives :

Accès à des badges de profil et des icônes exclusifs

Possibilité d’épingler un profil comme Meilleur ami n°1

Accès à des arrières plans exclusifs pour ses bitmojis (votre avatar 3D)

Systèmes exclusifs pour les stories : voir qui les a rejouées, envoi d’un emoji personnalisé après visionnage, réponses aux stories d’influenceurs mises en avant…

Accès à un Système solaire : il vous permet de voir si vous êtes mutuellement meilleur ami sur Snap avec un autre profil

Personnalisation du son des notifications ainsi que du style des chats

Combien coûte Snapchat+ ?

L’offre Snapchat+ est donc bien garnie. Elle ajoute un certain nombre de fonctionnalités qui sauront divertir les utilisateurs les plus assidus de la plateforme. Évidemment, tout cela a un prix. Pour le coup, l’application reste raisonnable, avec des tarifs plutôt à la hauteur des fonctionnalités apportées : 4,49€ par mois sans engagement, 24,99€ pour 6 mois et 45,99€ pour une année.

Dans quel pays l’offre est-elle disponible ?

Dans les faits, Snapchat+ est disponible depuis fin juin 2022. Mais, comme souvent avec ce type d’offre, elle s’est d’abord déployée dans les pays anglo-saxons avant d’élargir sa disponibilité. À l’heure actuelle, il est possible d’y souscrire depuis un certain nombre de zones géographiques : USA, Canada, Royaume-uni, évidemment, mais aussi une partie des pays européens (France, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Belgique…) ainsi que l’Inde, la Nouvelle Zélande ou encore l’Égypte et le Koweït. L’entreprise prévoit d’ajouter d’autres pays à la liste d’ici les prochains mois.

Bien sûr, il est toujours possible d’utiliser Snapchat gratuitement. Cette offre vient en complément des fonctionnalités de base et n’impacte pas l’expérience initiale de l’application.