Smartphones reconditionnés : une avancée économique et écologique

Les possesseurs de smartphones sont toujours tiraillés au moment de changer leur appareil vieillissant. Ils souhaitent en effet renouveler leur matériel, mais ils ont de plus en plus conscience de l’impact négatif sur l’environnement. Le reconditionnement est devenu une solution responsable, mais aussi économique…

Le reconditionnement est un procédé qui consiste à remettre en état un appareil électronique qui serait normalement parti à la poubelle. Une aberration écologique en 2022, à l’heure où les matières premières sont de plus en plus rares et onéreuses et où leur recyclage est aussi très complexe. Acheter un appareil reconditionné c’est donc à la fois faire un geste pour la nature, mais aussi pour son portefeuille puisqu’il est aisé de trouver un appareil de moins de deux ans pour un prix extrêmement intéressant. Après tout, avons-nous besoin du tout dernier Samsung ou iPhone qui vient de sortir des chaînes de productions lorsque des appareils en parfait état de marche attendent un nouvel acquéreur ?

Les risques du marché de l’occasion

Le premier réflexe pour le consommateur soucieux de son empreinte carbone, c’est de jeter son dévolu sur le marché de l’occasion. C’est une bonne idée, mais sait-on comment l’appareil a été utilisé par le précédent propriétaire ? Qu’en est-il de la santé de la batterie ? De son écran ? De son module photo ou des dommages liés à des chutes éventuelles ? La solution consiste alors à acheter un appareil reconditionné qui aura été testé et qui propose ce faisant une garantie jusqu’à 24 mois. Vous n’aurez donc pas le stress de tomber sur un appareil “fatigué” et vous paierez votre nouveau compagnon parfois 3 fois moins cher que son prix neuf.

Mais où trouver un appareil reconditionné ?

Largo, spécialiste français du reconditionnement depuis 2016

Chez Largo, vous trouverez différents smartphones reconditionnés en France. Cette société basée à Nantes depuis 2016 s’est spécialisée dans le domaine du reconditionnement : smartphones, mais aussi tablettes, montres connectées, ordinateurs, etc. Rien que pour les smartphones, Largo propose énormément de références à son catalogue : des iPhone, mais aussi des appareils Samsung sous Android, y compris des Galaxy S très récents.

Des robots pour traquer le moindre problème

La compagnie Largo vient d’investir dans de nouveaux robots de testing pour automatiser son outil de production. Il s’agit en fait de vérifier 37 points de contrôle concernant la qualité de l’image, du son, de la surface tactile, de la batterie, des caméras, etc. Un procédé unique dans l’Hexagone qui permet de traquer le plus anodin des problèmes. Un véritable contrôle qualité des appareils qui arrivent dans leur usine avec bien sûr, en complément, le regard avisé de leurs experts, car rien ne vaut une paire d’yeux. De 13 000 produits reconditionnés par mois, Largo va dorénavant presque doubler sa cadence pour sortir 25 000 machines, testées et prêtes à équiper le consommateur soucieux de faire un geste pour l’environnement et son portefeuille.