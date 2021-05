Smartphones reconditionnés : est-ce que cela vaut le coup ?

Au moment d’acheter un nouvel appareil téléphonique on se demande souvent s’il ne vaut pas mieux se lasser tenter par un smartphone d’occasion pour économiser de l’argent. Le problème c’est qu’on ne pas savoir si l’appareil a été utilisé correctement, s’il est tombé, pris un peu l’humidité et au final on achète un appareil neuf pour éviter les surprises et disposer d’une garantie.

Des réductions de 30 à 70%

Or, il existe une troisième solution économique, écologique et sûre : les produits reconditionnés. Le concept est simple : vous payez bien moins cher un appareil qui a été remis à neuf par un professionnel certifié. Vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours et les smartphones sont garantis au moins un an ! Cerise sur le gâteau, vous faites aussi un geste pour la planète. Mais combien pensez-vous économiser sur une plate-forme comme Back Market, un des grands spécialistes des appareils reconditionnés ? Entre 30 et 70% par rapport au prix du neuf. On peut par exemple trouver en ce moment un iPhone SE 64 Go à seulement 117 € (au lieu des 235 € demandés pour un appareil neuf) ou un iPhone 11 Pro à 699 € alors qu’il est toujours affiché à 1209 € sur le site d’Apple.

Des Mac Book, des aspirateurs, des machines à laver…

Le business du “reconditionné” ne concerne pas seulement les smartphones puisque chez Back Market on trouve aussi des ordinateurs portables, de l’électroménager comme des Thermomix ou des appareils reconditionnés par Dyson (aspirateurs, sèche-cheveux, etc.). Il est aussi possible de payer en plusieurs fois via PayPal ou par carte bancaire.

Bref, avant de vous lancer dans achats inconsidérés, pensez reconditionné !