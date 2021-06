Google Camera : un mode Astrotimelapse s’invite dans les Pixel

Comme chaque début de mois, les Google Pixel s’apprêtent à recevoir la nouvelle mise à jour Android. Or, les utilisateurs des smartphones de Google peuvent consulter l’appli Pixel Tips pour découvrir dans le détail les différentes fonctionnalités inédites apportées par les patchs. Et justement, les journalistes du site 9To5Google ont décidé de décortiquer l’APK de la prochaine version de Pixel Tips pour avoir un aperçu des nouvelles fonctionnalités au programme.

Pour ce faire, les journalistes ont donc exploré le code source de l’APK, à la recherche des lignes de code susceptibles de nous apprendre quelque chose. Il faut toutefois garder en tête que rien ne garantit que les éléments découverts dans ces lignes de code ne soient intégrés un jour. 9To5Google a donc épluché les fichiers de l’APK de la version 3.4.0.373287606 de l’application Pixel Tips.

Ils y ont trouvé une ligne de code particulièrement intéressante, en lien avec Google Camera, ou l’application Appareil Photo Google dans la langue de Cyril Hanouna : CamerasAstrotimelapseSettingController. Vous l’aurez compris, le terme clé ici est bien entendu « Astrotimelapse ». Cela suggère que l’excellent mode d’astrophotographie des Google Pixel pourra donc proposer une fonction Time lapse.

Un Time lapse de la voie lactée sur les Google Pixel

Pour rappel, le Time lapse est un effet d’accéléré effectué sur une grande série de clichés d’un même endroit à intervalle régulier. Le but étant de constater l’évolution, le mouvement, entre la première image et la dernière. On assemble généralement les photos dans une cadence de 24 images par seconde pour obtenir un Time lapse. Si l’on en croit la découverte de 9To5Google, les propriétaires de Pixel seraient donc en mesure d’enregistrer les mouvements des étoiles une fois la nuit tombée.

Seule ombre au tableau, visiblement cette fonctionnalité serait intégrée sur la version 8.2.3 de l’application Appareil Photo Google. Or, nous sommes toujours à la version précédente, soit la 8.2.2 et aucun patch n’a été annoncé pour l’instant. En d’autres termes, difficile de savoir que le Time lapse dans le mode Astrophotographie sera disponible pour le grand public.

Pour rappel, durant la Google I/O 2021, la firme de Mountain View a annoncé que Google Photos serait doté d’une nouvelle fonctionnalité appelée « Locked Folder« . Le principe est simple : les utilisateurs pourront cacher les photos de leur choix présentes dans leur galerie photo. D’après 9To5Google, une ligne de code relative à cette fonctionnalité a également été trouvée dans l’APK de Pixel Tips. De quoi suggérer une fois encore un déploiement imminent de cette fonctionnalité.

Rappelons enfin que Google Camera n’est pas une exclusivité des appareils Pixels et que l’appli peut être intégré à quantité d’autres appareils. Pour être sûr d’installer le bon APK sur votre smartphone, nous vous conseillons l’appli GCamator. Notez que Google Camera ne prendra pas la place de votre appli photo, mais viendra s’ajouter à votre tiroir d’applications. Vous pourrez donc prendre des clichés avec les deux et comparer les résultats…

