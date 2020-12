Si vous cherchez la qualité Samsung sans forcément vous ruiner, nous avons la solution pour vous : le Galaxy S20 FE 5G. Lancé le 23 septembre 2020, le Galaxy S20 FE se destine aux utilisateurs qui souhaitent en effet profiter des performances des appareils Samsung, sans la facture salée.

En effet, proposé à 759 € à son sortie, le Galaxy S20 FE fond comme neige au soleil pour les fêtes de Noël et passe sous la barre des 500 € (on le trouve en effet en ce moment en couleur rouge à 499 € chez Rakuten). Une affaire en or pour un smartphone qui est loin d’être un simple Galaxy S20 « Light ». Bien qu’étant moins cher, l’un des derniers nés de Samsung ne fait que très peu de concession sur les performances.

Pour cause, le Galaxy S20 FE se démarque de ses prédécesseurs puisque d’ordinaire, les versions américaines sont équipées d’un SoC Snapdragon, tandis que les modèles européens doivent se contenter d’une puce Exynos, considérée pour beaucoup comme moins puissante. Avec le S20 FE, c’est de l’histoire ancienne. Vous pourrez choisir entre un modèle 4G équipé d’un Exynos 990 ou bien une mouture compatible 5G dotée d’un Snapdragon 865G.

Il est rare de trouver un processeur 5G aussi puissant sur un smartphone à moins de 500 €. Dans cette configuration, l’appareil s’accompagne de 6 Go de RAM. Côté écran, c’est aussi du luxe avec une belle dalle Super AMOLED en définition Full HD+ avec un fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ou 60 Hz au choix. Idéal pour jouer à vos jeux préférés dans les meilleures conditions.

Qui dit Samsung, dit excellente qualité photo. Sur ce point, le Galaxy S20 FE ne déroge pas à la règle avec un triple capteur photo arrière de très bonne facture. Il se compose d’un capteur principal de 12 MP, d’un objectif ultra grand-angle de 12 MP puis d’un téléobjectif x3 de 8 MP. En façade, les amateurs de selfies pourront compter sur un capteur de 32 MP.

Enfin, attardons-nous quelques instants sur l’autonomie. Pour ce Galaxy S20 FE, Samsung a opté pour une batterie de 4500 mAh. De quoi tenir facilement une journée complète avec le 120 Hz activé, ou bien une journée et demie si vous passez l’écran en 60 Hz. Petit plus non négligeable, l’appareil est compatible avec la recharge rapide 25W, ce qui vous permet de passer de 0% à 100% en une heure de charge seulement.

Vous l’aurez compris, si vous êtes à la recherche d’un smartphone compatible 5G qui allie performances, design, et prix accessible, le Galaxy S20 FE 5G est l’appareil qu’il vous faut alors ne passez pas à côté de la promo !