Apple se fait dépasser par Xiaomi !

Le marché des smartphones ne cesse d’évoluer, comme en attestent les derniers chiffres du cabinet d’analyse Canalys. Comme chaque trimestre, ces experts publient le classement actuel des constructeurs, selon le nombre de smartphones expédiés depuis les usines.

Ce troisième trimestre 2020 est marqué par quelques bouleversements, puisque Xiaomi et Apple se sont livré une bataille plutôt rude pour décrocher la dernière marche du podium. Finalement, le constructeur chinois est sorti vainqueur avec un total de 47,1 millions de smartphones livrés (pour 13,5% de parts de marché) contre 43,2 millions pour la marque à la pomme (12,4 % de parts de marché).

Seulement, cette domination de Xiaomi risque d’être de courte durée. Il y a fort à parier qu’Apple récupère très vite sa troisième position au quatrième trimestre 2020, notamment avec le lancement des iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max au mois de novembre. Comme en témoigne l’engouement autour des précommandes (entre 7 et 9 millions d’appareils vendus), l’iPhone 12 va s’imposer comme un nouveau succès pour la firme de Cupertino.

Samsung reprend logiquement la première place

Pas de changement concernant la tête du classement. Bien que Huawei soit parvenu à devenir le numéro un mondial du marché des smartphones lors du trimestre précédent, Samsung est finalement remonté sur le trône, avec 80,2 millions de smartphones expédiés (pour 23% de parts de marché). Des résultats d'ailleurs nettement supérieurs au Q2 2020, avec 53,7 millions d'appareils envoyés. Le lancement de l'excellent Galaxy S20 FE 5G a joué dans la balance.

De son côté, Huawei campe coûte que coûte sur ses positions, avec 51,7 millions de smartphones expédiés à son actif. Reste que contrairement à Samsung, les chiffres sont loin, très loin d’égaler les performances établies en 2019. Ainsi, la firme de Shenzhen avait livré 66,8 millions de smartphones lors du troisième trimestre 2019, pour 19% de parts de marché. Aujourd’hui, l’entreprise a perdu quatre points. Une baisse significative en seulement une année.

Pour rappel, Huawei est toujours la cible des sanctions commerciales américaines. Face à cette situation catastrophique, Huawei envisagerait de revendre une partie de sa filiale Honor. La transaction lui permettrait de récupérer entre 1,8 et 3,1 milliards d’euros. En outre, Honor serait débarrassé des sanctions américaines et pourrait à nouveau s’approvisionner en composant auprès de sociétés américaines.

Source : Frandroid