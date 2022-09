Smartphones Android : Connaissez-vous ces trois évolutions qui changent tout ?

Les technologies des smartphones évoluent sans cesse et on se retrouve parfois devant des termes techniques inconnus sur les fiches techniques des nouveaux appareils. Dans cet article nous allons parler de 3 évolutions récentes qui équipent maintenant les smartphones et qu’il faudra veiller à considérer lors d’un prochain achat…

Un écran rafraîchit 120 fois par seconde ?

Les écrans des nouveaux smartphones Android ont un petit quelque chose en plus. Il s’agit d’un taux de rafraîchissement supérieur. Vous avez sans doute vu 90, 120 ou même 144 Hz sur les fiches techniques de certains appareils. Il s’agit du nombre de fois où l’écran est « rafraîchit » (image réactualisée) par seconde. 90 fois pour du 90 Hz, 120 fois pour du 120 Hz, etc. Alors que la norme se situe à 60 Hz, un balayage plus fréquent donne une image plus fluide, un défilement plus souple. Le problème c’est que ce rafraîchissement supérieur est coûteux en énergie. Heureusement les fabricants ont trouvé la parade avec un balayage adaptatif. Quand vous avez besoin d’une image plus fluide pour le jeu et la vidéo, le smartphone active le meilleur rafraîchissement. Lorsque vous consultez une page Web, elle retombe à 20 Hz, mais repart au maximum si vous la faites défiler. Attention, cette fréquence de rafraîchissement ne doit pas être confondue avec le rafraîchissement de la surface tactile.

Un « WiFi 6 » plus rapide !

Savez-vous ce que sont les normes du groupe IEEE 802.11 ? Il s’agit tout simplement du WiFi ! L’Internet sans fil a bien évolué depuis 1997 : toujours plus de portée et toujours plus de débit. Après les normes 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n et 802.11ac, la sixième norme de WiFi est sortie l’année dernière : le 802.11ax. Vous n’en avez pas entendu parler ? C’est un peu normal, car pour la plupart des gens, une connexion WiFi c’est une connexion WiFi, point. Pourtant, elle apporte énormément de choses : un débit jusqu’à 3 fois plus rapide que le « WiFi 5 », une meilleure stabilité dans les zones denses (aéroport, etc.), une meilleure gestion de l’énergie et un débit qui ne s’altère pas avec la distance. Les appareils haut de gamme proposent maintenant tous du WiFi 6, mais le problème c’est qu’il faut que votre box soit compatible et ce n’est pas toujours le cas…

Charge rapide : de 0 à 100 en 20 minutes…

Pour finir, nous allons vous parler de la technologie qui constitue pour nous l’avancée la plus intéressante dans le monde des smartphones : la charge rapide. Comme les performances des batteries évoluent peu, les fabricants ont eu une idée : charger plus vite. Même si ça ne remplace pas des minutes ou des heures d’autonomie supplémentaires, le fait de pouvoir charger son smartphone en 45, 30 ou même moins de 20 minutes est un gros avantage. Comment ça marche ? Il suffit d’augmenter l’ampérage et le voltage du chargeur pour apporter plus de puissance à la batterie. Cette puissance est calculée en Watts. Bien sûr cet apport de puissance fait chauffer l’accu et même si les marques font en sorte de sélectionner des matériaux qui résistent à cette charge, cela peut à force l’endommager. C’est pour cela que de nombreux fabricants ajoutent un mode qui charge la batterie moins rapidement pendant la nuit par exemple. Le reste du temps, vous pouvez charger votre appareil jusqu’à 120 W comme le Xiaomi 11T Pro qui remplit ses 5000 mAh (la taille de l’accu) en seulement 19 minutes. Le temps d’une douche, votre jauge passe de 16 à 100 % ! Attention, il ne faut pas oublier que cette charge rapide ne fonctionne qu’avec le chargeur qui a été vendu avec votre appareil…