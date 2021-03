Smartphones : 4 Go, 8 Go, 12 Go ? De quelle quantité de RAM avez-vous besoin ?

Sur un appareil électronique, la mémoire vive sert à stocker des calculs traités par le processeur et à avoir à disposition une mémoire plus rapide que celle relative au stockage. Sur un appareil Android, la RAM sert à garder «en mémoire» des applications récemment utilisées et à faire en sorte d’accélérer les calculs et donc la réactivité d’applications gourmandes comme l’enregistrement vidéo UHD, les jeux, le traitement photo, etc.

« Qui peut le plus, peut le moins » est un adage qui convient parfaitement lors du choix de la RAM pour un smartphone, mais il faut dire qu’entre les appareils en promo avec 3 Go de RAM et ceux à plus de 1000 € qui affichent 12 Go ou plus, on se demande comment choisir. Rappelons que Apollo 11 s’est posé sur la Lune avec une bécane qui comportait 4 Ko de RAM : 2 millions de fois moins que la norme actuelle des smartphones. Alors cette débauche de puissance est-elle nécessaire et de combien avez-vous besoin ?

Combien avez-vous de RAM sur votre appareil ? Pas facile de savoir en tapant sur Google, car certains modèles d’appareil sont disponibles en plusieurs versions. Allez dans les Paramètres puis trouvez Maintenance de l’appareil (Samsung) ou À propos du téléphone (Xiaomi, OnePlus, etc.) ou au pire, allez dans les Options pour Développeurs.

Le meilleur choix selon votre usage ?

► 2 ou 3 Go : pour « mamy »

Si vous n’utilisez que 2 ou 3 applications sur votre smartphone, 2 ou 3 Go de mémoire vive suffisent largement. Le problème c’est que cela ne vous laisse pas trop le champ libre si vous désirez installer une application gourmande : on ne sait jamais. C’est donc le strict minimum, car les dernières versions d’Android (à part Android Go) ne seront pas complètement à l’aise dessus. Et prendre un Android plus vieux, c’est le risque d’avoir des failles de sécurité critiques sur votre appareil. En 2021, Android 8 c’est le minimum !

► 4 Go : la base

C’est déjà plus confortable. Le système ne toussotera plus et vous pourrez faire tourner quelques applis en arrière-plan. 4 Go de RAM c’était beaucoup en 2017 : les choses évoluent vite alors à moins d’avoir un budget réduit, nous vous conseillons d’investir dans un appareil un peu plus costaud de ce côté, surtout si vous ne changez pas souvent d’appareil. Attention, 4 Go pour un iPhone c’est très bon, mais c’est parce qu’iOS ne gère pas ce paramètre comme les appareils sous Android. C’est à notre avis un des seuls trucs que ce système propriétaire (abo)minable fait mieux qu’Android (en toute objectivité bien sûr).

► 6 ou 8 Go : à l’aise Blaise

C’est devenu «la norme» en 2021. 6 ou 8 Go de RAM permettent de faire absolument tout d’autant que généralement le SoC «suit à ce niveau». Un Snapdragon de la série 7 ou 8 avec 8 Go de RAM permet de faire du multitâches et de jouer sans problème. Au-dessus c’est de la gourmandise.

► 12 Go et au-dessus ?

12, 16 et maintenant 18 Go de RAM ? Mais jusqu’où va-t-on comme ça ? Alors nous n’allons pas vous dire que cette quantité de mémoire vive ne sert à rien. Même si le côté marketing joue un peu, vu le prix des composants on imagine mal Samsung ou Asus mettre de tels moyens pour épater la galerie. Pour les appareils de gamers, le but est de proposer toujours plus de fluidité et d’applis en arrière-plan pour améliorer l’expérience de jeu. Il y a aussi les appareils très haut de gamme comme les Galaxy Note20 Ultra ou S21 Ultra qui eux demandent plus de mémoire pour gérer l’enregistrement vidéo 4K/8K, le mode super ralenti, le S Pen et des degrés de multitâches assez impressionnants. Notez que de toute façon, la quantité de RAM n’est qu’une indication. Si vous avez envie d’acheter tel appareil, vous pouvez vous dire «Il n’y a pas assez de RAM dans ce téléphone», mais jamais «Ouch il y en a trop»…

