Skiif : un GPS façon Waze pour le ski ?

Tout a commencé il y a deux ans, à la station de ski de Méribel. Lalée Pinoncely, entrepreneuse lyonnaise, se rend compte des lacunes de guidage au sein des domaines skiables. Elle se lance alors dans le projet Skiif : une application capable de guider les usagers au sein d’une station, tout en facilitant le partage et l’accès aux informations de zone. L’idée convainc rapidement de nombreux partenaires, dont la BPI, permettant à la créatrice de lever 500 000 euros pour propulser la solution. Depuis, Skiif a pris forme, et s’apprête à passer à l’épreuve de la neige.

Une application basée sur le communautaire

La mission que s’est donnée Lalée Pinoncély, c’est avant tout d’offrir aux usagers une application gratuite et simple d’utilisation, proposant un plan interactif de la station, nourrit par les retours de la communauté. Un peu comme Waze ? Tout à fait, l’entrepreneuse assume pleinement cette inspiration et souligne d’ailleurs l’importance des contributions d’utilisateurs dans son futur projet.



Dans les faits, quelles seront les fonctionnalités de Skiif ? L’application va faciliter l’accès à un très grand nombre d’informations liées aux stations et domaines skiables. Accès aux pistes, affluence et queues aux remontées mécaniques, itinéraire jusqu’aux sanitaires, jusqu’aux commerces ou encore aux points de restauration… Toutes les caractéristiques d’un GPS donc, proposé au travers d’une interface minimaliste et efficace.

En France et bientôt dans le monde

L’application Skiif va connaître ses premiers tests à grande échelle dès le 1er décembre et l’ouverture des pistes. Pour son premier hiver, la solution se déploie sur le domaine des Trois Vallées, dans les Alpes. Pour autant, la fondatrice Lalée Pinoncély est claire : la saison 2023/2024 est avant tout un test. Dès l’an prochain, l’entrepreneuse lyonnaise vise un déploiement à grande vitesse : en France, bien sûr, mais aussi aux États-Unis, au Japon ou encore au Canada. D’ici 2025, l’objectif affiché est de couvrir 160 stations à travers la planète.

D’ici là, Skiif devrait s’enrichir de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple la recommandation d’itinéraires optimums.

Si vous partez skier dans les Alpes pendant l’hiver, le GPS collaboratif Skiif est disponible à partir de ce vendredi 1er décembre, sur iOS et Android.