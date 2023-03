Six astuces SMS méconnues et incontournables avec Google Messages

1/ Envoyer de SMS depuis son PC

Avec Google Messages, vous pouvez très bien envoyer un SMS depuis votre ordinateur. Si vous avez un long texte à envoyer, cela peut-être plus simple de le taper avec un clavier. Rendez-vous dans le menu avec les trois traits horizontaux en haut à gauche et faites Associer un appareil. Sur votre PC, allez sur la page https://messages.google.com/, faites Message pour le Web et vous voilà prêt à envoyer votre SMS depuis votre ordinateur !

2/ Partager une position géographique

C’est une fonctionnalité que vous pouvez utiliser dans WhatsApp ou Google Maps, mais aussi dans Messages. Pour partager votre position, il suffit d’aller dans l’icône + en bas à gauche lorsque vous êtes dans une conversation. Faites ensuite Localisation et partagez votre position GPS ! Votre emplacement apparaîtra dans Google Maps chez votre correspondant…

3/ Le Chat RCS

Le RCS (Rich Communication Services) c’est le nouveau standard sur SMS : la relève. Ces textos 2.0 fonctionnent avec Internet lorsqu’une connexion est disponible et permettent de s’échanger comme on le ferait avec une messagerie ou un chat. Pour actionner cette fonctionnalité, il suffit d’aller dans votre avatar en haut à droite et de faire Paramètres de l’application Messages puis Chat RCS. Activez enfin le Chat RCS. C’est tout ! Bienvenu dans le futur.

4/ Planifier l’envoi d’un message

Avec l’application SMS Google Messages, vous allez aussi pouvoir planifier l’envoi d’un message. Rédigez votre message et restez appuyé sur l’icône d’envoi. Libre à vous de choir les dates et heures déterminées à l’avance ou de paramétrer l’envoi à votre convenance.

5/ Une sonnerie personnalisée pour un correspondant

Avec Google Messages, il est aussi possible de personnaliser une alerte pour un correspondant particulier : comme ça pas besoin de sortir son téléphone en réunion au moindre « bip ». Mettrez un joli son pour votre chéri(e) et vous saurez toujours que c’est bien l’être aimé qui vous envoie un message. Pour cela, il suffit d’entrer dans une conversation et d’aller sur les trois petits points en haut à droite. Faites ensuite Informations puis Notifications et Son. Sélectionnez une sonnerie pour votre gars sûr ou votre douce.

6/ Créer un rappel pour un événement

Lors d’une conversation vous parlez d’un rendez-vous, de l’anniversaire d’un proche, de la date d’un spectacle ou de la prochaine soirée apéro quiz avec les gars du bureau ? Créez un rappel pour cet événement particulier ! Faites un appui long sur un message qui parle de cet événement, allez sur l’icône en forme de réveil en haut à droite et paramétrez votre alarme comme bon vous semble…