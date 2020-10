Six applis pour faire des rencontres de l’automne à l’hiver

Jours qui raccourcissent, temps morose, ambiance sinistre… Vous voyez le topo des fins d’année habituels avec cette fois en plus des visages masqués à tous les coins de rues, les bars fermés, et pour les plus chanceux d’entre nous, un super couvre-feu en cadeau… Dur dur.

Et pour les personnes seules, faire des rencontres n’a jamais été aussi difficile… Alors on se rabat sur les applis et les sites de rencontre, et pour vous une sélection de quelques unes de ces applis qui récoltent les faveurs des utilisateurs… Trois pour la rencontre sérieuse, trois pour la rencontre coquine… Choisis ton camps camarade.

Rencontre sérieuse

► Meetic

Pour une rencontre sérieuse, Meetic reste une référence… Le site est sur le marché depuis maintenant près de vingt ans, revendique près de 8 millions de couples formés et actuellement « près de 10000 par mois »… Il faut bien reconnaitre que c’est un score honorable. Un des avantages de Meetic est une modération pointilleuse qui fait la chasse aux faux profils et autres arnaques habituelles, c’est un site sécurisé où les femmes ont le controle sur les membres qui peuvent les contacter ou non. Une valeur sûre ou le risque de perdre son temps est minimal. L’inscription est gratuite et l’abonnement le plus accessible coûte moins de dix euros par mois. Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement à Meetic ou ici pour lire notre avis complet sur l’appli.

► Easyflirt

Un autre site présent sur le secteur depuis près de vingt ans, Easyflirt a fait ses preuves et propose à ses utilisateurs un service simple et efficace. Pas de fioriture ou de fonctions alambiquées. On notera que le site propose une offre d’essai à 9,90 euros pour deux semaines, qu’il offre une garantie « satisfait ou remboursé » et que le service client est joignable par téléphone. C’est toujours un plus. Enfin, Easyflirt est gratuit pour les femmes, ce qui lui permet sans doute de se présenter commme « le site préféré des femmes ». Pour une inscription gratuite, cliquez ici. Ah oui, et dernière chose, Easyflirt propose deux volets, « sexy » et « love », attention à cocher la bonne case au mooment de l’inscription !

► DisonsDemain

DisonsDemain est une création de Meetic mais qui s’adresse exclusivement au plus de cinquante ans, ceux-là même qu’on baptise un peu rapidement « séniors »… Le site et l’appli héritent des qualités de la maison mère : sérieux dans sa démarche, modération au taquet, organisation d’événements, service client à l’écoute… Et plein de fonctions destinées à la fois à rassurer les plus prudents et à faciliter les rencontres. L’inscription est gratuite, le tarif des abonnements dégressif, avec une entrée en la matière à moins de 10 euros le mois. Cliquez ici pour vous lancer à l’assaut de l’amour sur DisonsDemain.

► Rencontre coquine

Jacquie et Michel Plan Cul

Bon, le nom de celui-là est assez parlant pour se passer d’une description. Si vous savez ce que vous voulez et que vous cherchez des personnes dans le même état d’esprit, c’est une bonne option. À noter une bonne présence d’inscrits sur tout le territoire, grâce à la notoriété du couple qui a donné son nom à cette appli, mais aussi une période d’essai de 3 jours pour 3,35 € et une garantie « satisfait ou remboursé »… Vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant ici.

► AdultFriendFinder

Un des premiers site de rencontre sexe au monde tant en termes de popularité qu’en terme d’ancienneté. AFF propose aux libertins et autres décomplexés de la culotte des rencontres de toute nature pourvu qu’elles gardent un caractère coquin voire très coquin. Hommes, femmes, couples, hétéros, homos, tout le monde est le bienvenu dans la communauté pour se rencontrer, chatter, échanger des vidéos et surtout (se) faire plaisir. Du fait de sa forte popularité, AdultFriendFinder est parfois un peu à la traine sur la modération des profils, mais à condition de faire le tri et de s’impliquer un peu, c’est un site qui peut faire des miracles. Les abonnements les moins chers sont à moins de 10 euros par mois. C’est par là pour une inscription gratuite.

► Tinder

Tinder est un peu entre deux eaux, on y cherche plus qu’on y trouve, pratique pour ceux qui voyagent car internationale, l’appli souffre malheureusement d’un déficit notable de modération et les faux profils y pulullent. Arnaque, prostitution, récolte de données… Beaucoup de membres sont par ailleurs inactifs et l’utilisation de Tinder peut vite se révéler très frustrante, sans parler des risques de tendinites au pouce à force de « swiper » mécaniquement d’un côté ou l’autre de l’écran… Autrefois gratuite, l’appli propose désormais plusieurs formule dont la moins coûteuse frôle les 20 euros le mois… Rendez-vous ici pour tenter votre chance sur Tinder…

