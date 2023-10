Sites pornographiques : voici comment votre identité sera contrôlée !

Il y a quelques mois, on apprenait que l’accès aux sites pornographiques allait bientôt passer par un contrôle de majorité. Si un flou existait jusqu’alors sur la solution de contrôle retenue, le député Paul Midy a exposé en séance la future technique de vérification. On ne va pas vous mentir, la solution pose question.

Alors que l’Assemblée Nationale se penche sur la future loi de régulation de l’espace numérique, de nombreux débats émergent autour de l’anonymat en ligne et du respect à la vie privée. L’un des enjeux majeurs tourne autour de la vérification de majorité pour accéder aux sites pornographiques. Si tout le monde s’accorde sur l’importance de bloquer l’accès à ces plateformes aux mineurs, des préoccupations légitimes apparaissent, notamment sur l’impact d’une telle pratique sur la vie privée.

Une application tierce pour vérifier la majorité

Tout d’abord, penchons-nous sur la solution retenue. D’après le député Paul Midy, rapporteur général du projet de loi en question, le système passe par une application tierce, développée par une startup française. Sur cette plateforme, vous enregistrez votre carte nationale d’identité auprès de ce tiers de confiance.

Pour mes collègues dans l'hémicycle, j'explique comment se passera la vérification d'âge sur les sites porno. Exemple avec le site Marc Dorcel. pic.twitter.com/YQZNlHXfza — Paul Midy (@midy_paul) October 5, 2023

Tiers de confiance que le député préfère garder anonyme, au passage, car oui, on fait toujours confiance à un inconnu. Une fois votre majorité validée, l’application vous permettra de valider la connexion sur les sites concernés via une clé de confirmation. En théorie, donc, votre identité reste confidentielle. Le site pour adulte ne reçoit qu’une validation anonyme de majorité, ouvrant l’accès à l’utilisateur sans pouvoir l’identifier.

L’expérience Equifax aux USA

Bon, du coup, on est rassurés, tout est sécurisé ? Absolument pas. Un léger retour dans le temps, 6 ans en arrière, nous permet de constater les risques d’une telle situation. En 2017, l’entreprise Equifax, géant de l’évaluation de solvabilité, détenant les données personnelles de plus de 143 millions de citoyens américains et canadiens, se fait pirater. L’attaque, commencée le 13 mai, n’est découverte que le 29 juillet 2017. Plus de deux mois donc, durant lesquels les pirates ont pu accéder à la totalité des données privées stockées.

L’enquête apprendra plus tard que des attaques similaires mais de moindre importance avaient eu lieu en 2013 et 2016 sur les bases de données de l’entreprise. Un tiers de confiance qui a donc su garder au chaud les informations confidentielles de ses clients…

Alors, on se dit que les autorités ont appris du passé, que le scandale Equifax a incité le législateur à étudier la situation et à sélectionner une méthode plus sécurisée. Mais non. Il semble que l’on reparte pour un tour.