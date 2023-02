Sites porno et certificat de majorité : déjà trop facile à contourner ?

On en sait un peu plus sur le système qui devrait permettre d’interdire l’accès des mineurs aux sites pornographiques. Il s’agirait d’une attestation de majorité fournie par un organisme. La CNIL est aux aguets, mais déjà ce système montre des limites…

Vous le savez, le gouvernement souhaite interdire l’accès des sites pornographiques aux mineurs. C’est une très bonne chose, car dans 100 % des cas, il suffit de cliquer sur « Oui, je suis majeur » pour accéder à l’ensemble du contenu. Le problème vient de la méthode. On avait pensé à une authentification par carte bancaire, mais l’idée du moment c’est de faire confiance à une société émettrice d’un certificat de majorité. On ne sait pas si elle serait privée ou montée de toute pièce par le gouvernement.

« J’ai plus de 18 ans »

Du côté du gouvernement, Jean-Noël Barrot le ministre chargé du numérique « compte bien faire respecter la loi, une bonne fois pour toutes ». Il propose un système de double anonymat avec un organisme central : ce dernier ne disposerait pas d’informations confidentielles sur la personne ni ne pourquoi ce certificat est demandé. Problème : si on demande une attestation de majorité à cette entité, on saura pourquoi puisqu’aucun autre site ou service ne demande une telle confirmation.

Même si le but est à terme de procéder à d’autres vérifications (réseaux sociaux, site de consommation d’alcool ou de CBD), une attestation de majorité qui va être demandée en 2023 sera forcément utilisée pour le porno. Du côté de la protection des données de l’internaute, c’est encore le flou. Qui va gérer la sécurité de cette gigantesque base de données ?

Les VPN disent merci au gouvernement !

C’est à se demander si le gouvernement n’a pas des parts dans les compagnies de VPN… Car du côté de NordVPN, CyberGhost ou Surfshark, on se frotte déjà les mains. Il faut dire que d’année en année, ce marché se resserre et les nouveaux clients ne poussent pas sur les arbres. Avec ce nouveau fichage imposé par les pouvoirs publics, de nombreuses personnes vont simplement se tourner vers les VPN. La bonne nouvelle c’est qu’ils seront tous majeurs. Enfin on espère…

Qu’en pensez-vous ?

En parlant autour de nous de ce projet gouvernemental, nous avons recueilli ces réactions (les prénoms ont été changés) :

« C’est très important d’interdire l’accès à la pornographie aux enfants, mais je ne donnerai jamais mon identité à une société ou un organisme qui va certifier que je suis majeur. Encore un truc qui va vous ficher, stocker des données perso et se faire pirater par un gosse de 16 ans… »

– Kylian, 31 ans

– Kylian, 31 ans « Les sites de paris en ligne et de cryptomonnaies proposent des systèmes permettant de certifier de la majorité d’une personne. En utilisant les mêmes sociétés pour toutes ces démarches, on éviterait d’afficher les gens qui vont sur des sites pornos. La société en question ne saurait pas si la demande a été faite pour Pornhub, pour acheter des Bitcoins ou parier sur l’OM. »

– Clara,36 ans

– Clara,36 ans « Moi j’ai un VPN alors je m’en fiche. J’habite près de la frontière belge alors avec une IP de ce pays, ma vitesse de connexion ne va pas du tout être impactée. Il faut protéger les enfants c’est sûr, mais où sont les parents ? Je ne veux pas être bridé sur Internet à cause de gens qui ne font pas leur travail d’éducation. »

– Jean-Michel, 53 ans