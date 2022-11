Site de rencontre VS Application : quelles attentes en 2022 ?

Avec la révolution technologique aujourd’hui, le marché des rencontres en ligne devient de plus en plus florissant. Internet propose de nombreux sites web et applications permettant aux uns et aux autres de trouver des gens avec qui ils souhaitent développer des relations sexuelles, sentimentales ou passer une nuit.

Pour accéder à ces plateformes, vous devez renseigner vos informations personnelles en mettant toutes les chances de votre côté. Toutefois, beaucoup se posent la question de savoir laquelle de ces deux plateformes offre plus de possibilités à vivre de son envie d’échanger avec d’autres personnes.

Les sites de rencontres : démodés ou en phase de reconquête ?

Les sites de rencontres représentent un grand marché pour développer tout type de relation. Il suffit de créer votre profil et de remplir vos informations personnelles à travers un questionnaire qui vous sera soumis. En France et au sein des pays limitrophones francophones comme la Belgique ou la Suisse, il existe un grand nombre de sites de rencontres. Célibataire.ch pour les utilisateurs helvètes ou encore Parship.be, en sont des exemples.

A la manière de gros sites comparatifs américains comme DatingAdvice, il existe des homologues pour notre vieux continent comme celui-ci présenté ici. Et comme le démontre le célèbre youtuber Lloris Giuliano, les sites de rencontre sont encore beaucoup utilisés par les jeunes générations la preuve ici en image :

Applications de rencontre : un algorithme trop poussé ?

Mais alors qu’en est-il des applications de rencontre ? Ces dernières mettent à la disposition des utilisateurs, des profils qui répondent à leurs attentes. C’est le moyen idéal pour obtenir un gain de temps considérable et trouver son potentiel amant. Pour y arriver, il vous revient de définir vos différents centres d’intérêt. Tinder en est l’exemple parfait, toutefois, les dernières modifications de son algorithme conçoivent une nouvelle ère pour la rencontre où le paraitre et la première photo sont d’une exigence capitale.

Il aurait même été rapporté que certains utilisateurs se seraient vus « Shadowban » dans le jargon numérique cela signifie ne plus être visible sur le site, par le fameux algorithme de Tinder baptisé « Elo ». Toutefois, de nouvelles applications comme Bumble ou encore Inge émergent proposant un mode de fonctionnement plus « éthique »et un alogrithme moins poussé.

Conclusion : alors que choisir ?

Le marché des rencontres prend de l’ampleur et séduit de plus en plus de personnes. Désormais, les sites et applications de rencontres donnent la possibilité aux utilisateurs de trouver des profils proches d’eux et qui correspondent à leurs besoins à travers la géolocalisation.

Pour RAPPEL : dans tous les cas de figures que ce soit sur un site ou une application de rencontre, vous devez éviter d’envoyer de l’argent à un inconnu. Privilégiez plutôt les rencontres physiques dans un endroit public. Pour maximiser les chances de votre côté, il est conseillé de fournir vos informations réelles en ce qui concerne votre âge, votre taille, votre profession, etc.