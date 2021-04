Signal : 5 astuces pour maîtriser l’application

Comme vous le savez probablement, WhatsApp s’est débrouillé pour faire fuir un grand nombre d’utilisateurs vers la concurrence. La faute à ses nouvelles conditions d’utilisations, qui autorisent le transfert de certaines données vers Facebook. Ces nouvelles règles rentreront en application le 15 mai 2021, et si vous ne les acceptez pas, vous vous retrouvez avec une version limitée de WhatsApp, dénuée de nombreuses fonctionnalités clés.

En d’autres termes, il est temps de migrer vers d’autres services de messagerie instantanée plus respectueux de vos données et de votre vie privée. Parmi eux, on retrouve Telegram ou Signal. Lancée en 2014, Signal a été développée par la Signal Foundation, une organisation à but non lucratif. Cette appli a été pensée pour être la plus sécurisée possible, grâce à l’utilisation de technologies cryptographiques robustes pour chiffrer vos conversations par SMS ainsi que vos appels vocaux et vidéos. La collecte de métadonnées est également réduite à son strict minimum : seul votre numéro de téléphone est demandé lors de votre première inscription… Et c’est tout.

De fait, Signal s’est rapidement imposée comme une appli de communication sûre et respectueuse de vos données, elle est d’ailleurs recommandée par de nombreuses personnalités et institutions, comme le patron de Tesla Elon Musk, le lanceur d’alerte Edward Snowden ou encore la Commission européenne qui invite son personnel à utiliser Signal pour leurs échanges. Vous comptez migrer sur Signal à votre tour ? Voici quelques astuces pour maîtriser parfaitement votre nouvelle messagerie instantanée. Et si vous n’êtes pas convaincu, nous avons aussi fait un article d’astuces pour les utilisateurs de Telegram il y a quelques jours…



1/ Désactivez l’indicateur de frappe

Signal dispose d’un indicateur de saisie, qui permet de savoir en temps réel lorsque votre destinataire est en train de taper un message et vice-versa. Il est possible de désactiver cet indicateur en cliquant sur votre avatar depuis la page d’accueil, puis direction l’onglet Confidentialité. Précisions qu’une fois l’indicateur désactivé, cela fonctionne pour vous comme pour vos contacts. Dans le même ordre d’idée, il est possible de supprimer les accusés de réception. Pour désactiver cette option, il faudra se rendre également dans l’onglet Confidentialité.

2/ Flouez automatiquement les visages sur les photos

Signal dispose d’une fonctionnalité plutôt rare sur une messagerie instantanée. En effet, l’appli embarque un outil qui floute automatiquement les visages sur les photos que vous partagez. Lorsque la photo est prête à être envoyée, plusieurs outils apparaissent dans la partie supérieure de l’écran. Vous y retrouvez notamment un cercle avec plusieurs carrés en son sein. Il s’agit de la commande pour flouter les visages présents sur la photo en question. Cliquez et laissez l’application faire le reste. Notez qu’il est possible de flouter les zones de votre choix si le travail de l’intelligence artificielle ne vous satisfait pas.

3/ Activez les messages éphémères comme sur Snapchat

Depuis que Snapchat a popularisé les messages éphémères, on retrouve cette fonctionnalité sur la grande majorité des messageries instantanées sur Android et iOS. Bien entendu, Signal le propose. Pour en profiter, rien de plus simple. Lorsque vous êtes en conversation, cliquez sur le nom de votre destinataire ou bien sur le titre du groupe. Activez ensuite l’option Messages éphémères. Vous pourrez choisir la durée de vie de vos messages entre 5 secondes et une semaine.

4/ Utilisez Signal sur son PC ou sur d’autres appareils

Contrairement à ce que propose WhatsApp, il n’est pas possible d’utiliser plusieurs comptes Signal sur un seul smartphone. En revanche, vous pouvez très bien utiliser Signal en simultané sur votre PC et votre smartphone Android ou iOS. Cette fonctionnalité se veut très pratique pour consulter ses messages directement sur son ordinateur, lorsque vous travaillez par exemple. Pour ce faire, il faudra avant toute chose télécharger Signal sur votre PC et lancer l’application.

Lors de la première initialisation, un QR Code fera son apparition. Pour le scanner, lancez l’application sur votre smartphone :

Rendez vous dans les Paramètres en cliquant sur le menu à trois points situé en haut à droite

en cliquant sur le menu à trois points situé en haut à droite Cliquez ensuite sur l’onglet Appareils reliés , puis sur l’icône Plus en bas à droite

, puis sur l’icône en bas à droite Scannez le QR Code affiché sur l’écran de votre PC

affiché sur l’écran de votre PC Confirmez la connexion en appuyant sur Relier un nouvel appareil et le tour est joué

5/ Sécurisez l’accès à Signal

Comme vous le savez, la sécurité est primordiale sur Signal. De fait, il est possible de verrouiller l’accès à votre application. Une sécurité supplémentaire bienvenue en cas de vol de votre smartphone par exemple. Selon le modèle de votre smartphone, Signal vous proposera de verrouiller l’accès à l’appli soit via un code ou bien via le lecteur d’empreintes digitales. Pour l’activer, rendez-vous dans les Paramètres > Confidentialité > Verrouillage de l’écran. Vous pouvez ensuite choisir une durée d’inactivité avant que l’écran ne se verrouille automatiquement.

Bien entendu, Telegram offre bien plus de fonctionnalités que nous aborderons dans un prochain article. Restez connecté ! Et si la vie privée est importante pour vous, allez faire un tour sur notre page de sélection des meilleurs VPN…