SFR supprime ses offres les moins chères !

Tandis que Bouygues Telecom vient discrètement d’augmenter le prix de ses forfaits B&You, SFR vient de procéder à un petit ravalement de façade concernant ses offres box Internet. En effet, la récente SFR Box 8 est désormais disponible dans les différentes offres, et n’est plus proposée en option (7 € par mois auparavant).

Avec cette refonte, l’opérateur a décidé d’axer son offre sur deux gammes bien précises : SFR Fibre et SFR Fibre Power. Chaque gamme propose deux offres distinctes constituées d’une entrée de gamme et d’une proposition plus onéreuse. Ainsi, pour la SFR Fibre, le forfait autrefois affiché à 15 €/mois passe à 20 €/mois la première année (38 € ensuite) et comprend une SFR Box 7 compatible Wi-Fi (débit jusqu’à 500 Mbits/s).

Si vous voulez profiter d’une SFR Box 8 et son débit maximal de 1 Gb/s, il faudra se tourner vers la seconde offre à 27 €/mois les douze premiers mois (45 € ensuite). Notez que la dernière box de l’opérateur est accompagné d’une enceinte connectée, pratique pour écouter de la musique zen lorsque vous serez en ligne depuis deux heures avec le formidable SAV de SFR.

Concernant les offres de la gamme SFR Fibre Power, vous profiterez bien évidemment de débits supérieurs. Ainsi, l’offre SFR Box 7 offre cette fois-ci un débit maximal de 1 Gb/s. Sans surprise, le prix va avec : 25 €/mois la première année, puis 43 € ensuite. Puis vient l’offre ultime, le Graal de l’opérateur français : l’offre SFR Box 8 et son débit monumental de 2 Gb/s, de quoi télécharger l’intégral de Derrick en un temps record. Pour profiter de cette vitesse hors-norme, il faudra donc débourser 32 €/mois la première année. La douloureuse passera ensuite à 50 € par mois.

Si vous n’êtes pas fibré (et ça, c’est triste) et que vous prétendez donc à un contrat ADSL, sachez que les offres ADSL ont également subi le même lifting :

20 €/mois (33 € ensuite) pour la SFR Box 7

27 €/mois (40 €) pour la SFR Box 8, enceinte connectée et tout le tintouin

25 €/mois (38 €) pour la SFR Box 7 avec plus de débit

32 €/mois (45 €) pour la SFR Box 8 avec plus de débit

Pour rappel, SFR devrait proposer très prochainement ses premiers forfaits compatibles 5G. Orange a d’ores et déjà présenté ses offres 5G.