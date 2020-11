SFR lance ses forfaits 5G hors de prix comme Orange et Bouygues

SFR se met à la 5G et vient de présenter ses premiers forfaits compatibles. Sans surprise, les tarifs sont aussi chers que ceux pratiqués par Orange et Bouygues.

Tandis que Bouygues et Orange sont les premiers à avoir révélé leurs forfaits 5G, c’est bien SFR qui ouvre officiellement le bal en 2020. En effet, l’opérateur au carré rouge vient de dévoiler ses offres et confirme qu’elles sont disponibles et actives dès ce vendredi 20 novembre. Chez Bouygues, il faudra attendre le 1er décembre pour profiter de la nouvelle génération de réseau mobile. Ce sera un peu plus tard chez Orange et Free.

Ainsi, SFR a présenté quatre nouveaux forfaits compatibles 5G, dont les prix oscillent entre 40 et 95 € par mois… Comme chez Orange donc, la facture s’annonce particulièrement salée pour les forfaits 5G « illimités » avec ce forfait à 95 baluches par mois. L’offre la plus accessible reste le forfait 80 Go 5G Appels/SMS/MMS proposé à 40 € par mois.

Bien évidemment, si vous êtes déjà client SFR pour votre box Internet et TV, vous pourrez bénéficier de quelques remises sur le montant du forfait 5G. La gamme se complète ensuite avec le forfait 100 Go 5G à 50 €/mois, suivi de l’offre 150 Go 5G à 65 € par mois. À défaut de connaître les prix des forfaits Free, il est déjà possible de comparer les offres d’Orange, Free et Bouygues Telecom.

Ainsi, sur l’offre à 100 Go, Orange reste le moins cher avec un forfait affiché à 34,99 €/mois, contre 50 €/mois chez SFR. Notez que les deux forfaits vous engagent sur un an. Notez toutefois que pour 5 € de plus, Bouygues propose un forfait 120 Go à 55 € par mois. Concernant le forfait à 150 Go, Orange est toujours le plus accessible avec une facture fixée à 49,99 € par mois contre 65 € chez SFR.

Quant au forfait star, le fameux forfait 5G « illimité », Orange demeure le moins onéreux avec un forfait à 79,99 €/mois (64,99 € si vous êtes client Open) la première année. La facture grimpe ensuite à 94,99 €, comme dit précédemment. Chez SFR, il faudra se délester directement de 95 € par mois. Quant à Bouygues, il n’y a pas de forfait illimité 5G.

Pour rappel, SFR a célébré le lancement de la 5G à Nice, lors d’un évènement officiel en présence du maire de la ville, le bien connu Christian Estrosi. La 5G de l’opérateur va être utilisée dans le cadre du déploiement d’un vaste système de vidéosurveillance à Nice, composé de plus de 3500 caméras. Grâce à la 5G, ces caméras pourront retransmettre en direct et en bonne qualité les moindres « comportements anormaux et suspects » des Niçois. On n’arrête pas le progrès.

