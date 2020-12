SFR augmente discrètement de 3€ votre forfait

Déjà en décembre 2019, nous avions écrit un article sur la formidable capacité de SFR d’augmenter ses forfaits dans le feutré. Malheureusement, l’opérateur au carré rouge n’est pas le seul à pratiquer ce sport national. Bouygues, Orange, et Free ont eux aussi leurs petites techniques pour gonfler les prix sans attirer l’attention.

Et en ce mois de décembre 2020, soit un an après notre premier article, SFR vient de remettre le couvert. L’opérateur vient d’augmenter la facture de certains abonnés SFR et RED by SFR de 3 € par mois. Comme les précédentes hausses, il est impossible de la refuser. En d’autres termes, c’est comme ça et pas autrement.

Dans son mail, SFR explique qu’il « poursuit ses investissements et accélère le déploiement de son réseau pour vous offrir la meilleure expérience client. Alors pour profiter toujours plus des avancées de notre réseau, vous allez bénéficier d’une nouvelle offre mobile incluant au total 40 Go/mois pour 3€ de plus/mois ».

Une pratique intolérable pour 60 millions de consommateurs

Donc, vous l’aurez compris, SFR justifie ce nouveau tarif par une augmentation de l’enveloppe de données mobiles. Pour l’association 60 Millions de consommateurs, cette pratique est intolérable. « L’opérateur attire le client avec des forfaits à petit prix et « sans condition de durée. Puis au bout de quelques mois ou années, sous prétexte d’un forfait enrichi, il applique une hausse », affirme l’organisme.

Si la pratique de SFR est donc moralement condamnable, elle demeure toutefois totalement légale, au grand dam des clients. Comme le stipule l’article L. 224-33 du Code la consommation, les opérateurs ont l’autorisation de modifier le montant de leurs offres, à deux conditions. Ils doivent prévenir les consommateurs au minimum un mois avant l’instauration des nouveaux tarifs. Ensuite, informer les clients qu’ils ont le droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires ou pénalités dans un délai de quatre mois suivant l’entrée en vigueur des nouveaux prix.

Ces pratiques ne vous plaisent pas et vous avez décidé de voir ailleurs ? C’est bien normal. Et pourquoi ne pas en profiter puisque vous pouvez résilier sans pénalités avec ce coup de Trafalgar. Voici les offres du moment :

–Sosh (filiale de Orange) propose un forfait 100 Go pour 15,99 € avec 15 Go/mois d’Internet supplémentaires utilisables en UE et dans les DOM – Sans engagement et sans augmentation.

–La Poste Mobile propose un forfait 30 Go à 9,99 € avec 15 Go/mois d’Internet supplémentaires utilisables en UE et dans les DOM – Sans engagement et sans augmentation.

–NRJ Mobile propose quand à lui un forfait de 100 Go à 9,99 €/mois mais qui passera à 19,99 €/mois au bout de 12 mois – Sans engagement.

–Auchan Télécom enfin propose un forfait de 80 Go à 4,99 €/mois qui passera à 16,99 €/mois au bout de 6 mois – Sans engagement.

Source : 60 millions de consommateurs