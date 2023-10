Top 5 des meilleurs jeux Android gratuits pour enfants

Vous cherchez des jeux Android gratuits et sans publicité pour vos enfants ? Android MT est là pour vous ! Nous vous avons sélectionné les 5 meilleures applications pour les petits et les plus grands.

Applaydu – Pour développer sa créativité

Découvrez Applaydu, un monde numérique pensé pour les enfants. Au travers de mini-jeux éducatifs et divertissants, ils deviennent les véritables héros d’une multitude d’univers. Création de personnages, personnalisation de maisons, activités physiques, animaux et initiation musicale sont aux programmes de ce jeu mobile.

Applaydu est un jeu gratuit, sans achats intégrés ni publicités, proposé dans une version limitée (mais quand même très riche). Pour bénéficier de la version complète, vous pouvez opter pour la version complète proposée à 14,99 €.

Pour télécharger Applaydu sur le Play Store, c’est par ici !

Pokémon Quest – Une aventure ludique

Imaginez un mix entre Pokémon et Minecraft : cela existe, avec le jeu Android Pokémon Quest ! Une grande aventure aux côtés des célèbres petites bêtes de Nitendo, qui saura faire découvrir à vos enfants la licence mythique des années 90 ! Explorez une île remplie de Pokémons, construisez et personnalisez votre base et gagnez des combats !

Pokémon Quest comprend quelques achats intégrés, tels que des apparences de personnage ou des décorations, mais est jouable dans sa version gratuite, sans publicités.

Pour télécharger Pokémon Quest sur le Play Store, c’est par ici !

Rhythmic Village – La musique pour tous

Aussi appelé Lire les notes et le rythme en français (bien moins rêveur que Rhythmic Village), ce jeu sert de véritable initiation musicale pour les enfants. Avec des puzzles, des mini-jeux et des séquences interactives, ils apprennent à lire une partition et à reconnaître le son d’une note. Le jeu est gratuit, sans publicités, et bénéficie d’une version étendue à 14,99€.

Rhytmic Village inclut aussi des outils pédagogiques, au travers d’une version dédiée, Rhythmic Village pour écoles, permettant la projection sur tableau blanc ainsi que d’autres fonctionnalités spécifiques.

Pour télécharger Rhythmic Village sur le Play Store, c’est par ici !

LEGO Tower – Construire sur smartphone

Eh oui, avec cette application, vous retrouverez des Legos dans votre salon, mais aussi sur votre mobile ! Le jeu permet à votre enfant de construire une tour en petites briques, qui se remplira au fur et à mesure de l’aventure avec tout un tas de personnages. Chaque pièce peut être ensuite personnalisée, laissant libre cours à la créativité de votre enfant.

LEGO Tower est un jeu gratuit et sans publicité, avec des achats intégrés à l’application. Bon, sans doute aussi que ce jeu mènera à des achats de vrais Legos en dehors de l’application, mais c’est une autre histoire.

Pour télécharger LEGO Tower sur le Play Store, c’est par ici !

Horizon Chase – Le pied sur l’accélérateur

Votre enfant aime les voitures et les courses automobiles ? Parfait, il va adorer Horizon Chase ! Avec 92 circuits proposés en version gratuite, des visuels colorés et une interface simple, ce jeu offre des heures d’amusement dans des bolides bien modélisés.

Gratuit et sans publicité, le jeu propose aussi une version étendue pour 1,99€. Il peut être projeté sur un téléviseur via ChromeCast ou Android TV, pour une expérience encore plus immersive.

Pour télécharger Horizon Chase sur le Play Store, c’est par ici !