10 jeux PC gratuits disponibles sur Steam ! Maintenant !

► Degen Royale

Bienvenue sur Degen Island, une île paradisiaque qui sera au cœur de combats intenses entre joueurs. Ce FPS aux graphismes old school propose des rumbles allant jusqu’à 100 joueurs. Votre objectif : soyez le seul survivant. Pour en apprendre plus, c’est par ici »

► CampNight

Tout récent, ce jeu de simulation est situé dans ce que l’on appelle une niche. Votre mission, si vous l’acceptez, faire vivre votre feu de camp. Collectez du bois, défendez votre espace, faites durer le feu pour ne pas geler sur place. Simple, aux graphismes agréables, CampNight est un jeu parfait pour les soirées au chaud ! Découvrez-le ici »

► Erebe

Un jeu de carte Made In France pensé pour être free-to-play, on dit oui ! Sur le principe d’un jeu comme Hearthstone, vous allez devoir rassembler des cartes héroïques et surpuissantes, combiner vos decks et devenir un stratège pour battre vos ennemis. Encore en bêta, ce jeu est destiné à évoluer. Pour en savoir plus, c’est par ici »

► Breadsticks

Les platformers à l’ancienne, ça nous manque un peu tout de même. Dans ce jeu, vous incarnez un renard qui voyage dans les bois, échappant aux dangers en sautant de plateforme en plateforme pour rejoindre Mr Bear et son après-midi thé. Un jeu tout en délicatesse pour un moment détente de qualité. À découvrir ici »

► Couroland

Entre le Gacha, l’anime RPG et le Mobile RPG se trouve Couroland, un petit jeu d’aventure basé sur le principe de l’idle. En français, cela signifie jeu incrémental : il s’agit de jeux simples où le cœur de la mécanique consiste à cliquer pour avancer. Pas de matière grise à mobiliser donc pour Couroland, qui remplit parfaitement sa tâche de jeu « détente ». Pour y jouer, c’est ici »

► Different Strokes

En solo ou à plusieurs, ce jeu est un petit bout d’art caché dans les tréfonds de Steam. Original avec son interface de musée en ligne, il propose une expérience de peinture collaborative. Créez, exposez et partagez avec vos amis, dans un univers fait pour exprimer sa créativité ! Pour peindre, c’est par ici »

► Kill or Dead

On abandonne l’ambiance guillerette de la peinture, pour se plonger dans un monde post-apocalyptique. Ce jeu est plein de défauts : gameplay dépassé, graphismes datant de la préhistoire… Cependant, en plus d’être gratuit, il respecte sa promesse. Dans ce TPS, vous allez devoir tuer vos ennemis ou bien perdre et recommencer. Durée de vie estimée : une soirée. C’est déjà pas mal ! C’est par ici »

► GrassGames Heart 3

Une partie de carte, ça vous dit ? Ce jeu vous permet de faire quelques parties contre des amis en local, ou bien en ligne avec des joueurs connectés. Une IA, un peu basique mais efficace, vous permet aussi d’affronter l’ordinateur. Le jeu propose un système de ranking et tout un tas de statistiques. Simple mais efficace, ce jeu gratuit plaira aux amateurs de cartes ! Venez jouer par ici »

► Memory Hunters

Le RPG classique n’est pas mort et ce jeu indé, sorti en novembre 2022, en est la preuve. Joli hommage aux jeux des années 80/90, il propose une expérience agréable mêlant gestion de personnage, combat, énigmes et puzzles. Comptez une dizaine d’heures pour parcourir cet univers développé par une seule personne ! Découvrez-le ici »

►In the rural village of Nagoro

Petit village japonais de la préfecture de Tokushima, Nagoro est au cœur de ce dernier jeu gratuit de notre liste. Très court (le dev estime sa durée à 10 minutes), ce jeu vous permet de découvrir la petite bourgade et son festival des épouvantails. Un petit bout de douceur qui vous réchauffera le cœur l’espace d’un instant ! À explorer ici »

Vous en voulez encore ?

Essayez donc Prime Horror II, Tint ’n Ink, Agelast, Walk While my Grandmother plays the Piano, The In Between, Operation Satoshi, No men in this House, The Tower ou Supralympic Runner. Ils sont tous gratuits et tous sur Steam !