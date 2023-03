Mémoire : trois applis au top pour améliorer vos capacités

Avec les technologies modernes et la numérisation de la société, on constate de plus en plus une diminution de la capacité de la mémoire chez les individus. Heureusement, il existe des applications mobiles conçues pour stimuler la mémoire et améliorer ses performances. Voici trois applications pour vous aider à entraîner votre mémoire :

► Elevate

Elevate est une application populaire pour l’entraînement de la mémoire. Elle propose un ensemble d’exercices pour stimuler la mémoire, la concentration, la lecture, la rédaction et bien d’autres compétences cognitives. Les exercices proposés par Elevate sont conçus pour être courts, ludiques et efficaces. Ils sont basés sur des principes d’apprentissage de pointe et sont spécialement conçus pour aider les utilisateurs à s’améliorer dans leurs domaines de compétence.

L’un des exercices les plus populaires d’Elevate est le jeu « Lost in Translation », qui consiste à traduire des phrases en différentes langues. Ce jeu stimule la mémoire verbale, la concentration et la résolution de problèmes. Elevate propose également des statistiques détaillées pour suivre les progrès des utilisateurs.

Prix : gratuit avec des achats intégrés

Plateformes : iOS et Android

► Peak

Peak est une autre application mobile pour stimuler la mémoire et améliorer les performances cognitives. Elle propose un ensemble d’exercices pour stimuler la mémoire, la concentration, la flexibilité mentale et bien d’autres fonctions cognitives. Les exercices proposés par Peak sont conçus pour être amusants et stimulants, tout en étant basés sur les dernières recherches en neuroscience.

L’un des jeux les plus populaires de Peak est le jeu « Memory Sweep », qui consiste à mémoriser la position d’un ensemble d’objets sur une grille et à les rappeler ensuite. Ce jeu stimule la mémoire spatiale, qui est une capacité importante pour naviguer dans l’espace. Peak propose également des statistiques détaillées pour suivre les progrès des utilisateurs et des défis quotidiens pour stimuler la motivation.

Lien : https://www.peak.net/fr/

Prix : gratuit avec des achats intégrés

Plateformes : iOS et Android

► Lumosity

Lumosity est l’une des applications les plus populaires pour l’entraînement de la mémoire. Elle propose un ensemble d’exercices ludiques pour stimuler les différentes fonctions cognitives, notamment la mémoire, la concentration, la flexibilité mentale, la résolution de problèmes, et bien d’autres encore. Les jeux proposés par Lumosity sont basés sur les dernières recherches en neuroscience et sont conçus pour être amusants et stimulants.

L’un des jeux les plus populaires de Lumosity est le jeu « Lost in Migration », qui consiste à suivre des oiseaux qui se déplacent d’un endroit à un autre, en se rappelant leur trajectoire. Ce jeu stimule la mémoire visuelle et spatiale, qui est une capacité importante pour naviguer dans l’espace. Lumosity propose également un suivi des progrès et des statistiques détaillées pour aider les utilisateurs à suivre leur progression.

Lien : https://www.lumosity.com/fr/

Prix : gratuit avec des achats intégrés

Plateformes : iOS et Android