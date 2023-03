Ces applis qui vous payent pour marcher sont-elles une arnaque ?

On le sait depuis plusieurs années, il est recommandé de faire au moins 10 000 pas par jour. Mais entre le manque de temps, d’envie ou juste d’organisation, cet objectif peut être complexe à atteindre. Alors, des applications ont été lancées pour récompenser les marcheurs. Weward ou encore Stepler gratifient ceux qui optent pour ce mode de déplacement.

Promotions et gains financiers

Entre télétravail et canapé, notre mode de vie devient de plus en plus sédentaire. Pour nous motiver à nous remettre dans le sens de la marche, des applications proposent des récompenses à hauteur du nombre de pas effectués chaque jour.

Leur but : encourager l’activité sportive ou tout simplement la marche au travers de récompenses diverses et variées. Ventes privées, promotions chez des partenaires ou bien tout juste récolte d’argent sur votre compte, ces applications ratissent tout le champ des possibles pour motiver à marcher.

La marche devient philanthropique

En plus des récompenses personnelles, certaines solutions incitent aussi à contribuer à des causes. C’est le cas pour Macadam, une application qui récompense chaque pas, dont nous avions déjà parlé. S’il est possible pour l’utilisateur de convertir ses points de marche en euros ou en bons d’achat, il lui est aussi proposé de reverser directement ses gains à une association de son choix.

Un choix intéressant, qui rentre aussi dans une volonté de marketer un produit. Dans le cas de Macadam, le public visé est avant tout jeune, plutôt engagé dans des causes environnementales et humaines. L’application n’est donc que le prolongement de cet engagement, valorisant encore plus le sentiment d’agir, et ce même au travers d’un détail banal comme la marche.

Comment ça marche en coulisses ?

Parce que oui, ces applications sont avant tout des produits, en recherche de rentabilité. Ne vous attendez alors pas à devenir millionnaire après une bonne journée de randonnée, les gains proposés restent malgré tout faibles. C’est par exemple le cas sur WeWard ; après une journée de marche sur Paris, ce sont quelques centimes qui viendront récompenser vos milliers de pas comptabilisés.

Si les récompenses sont modestes, cela est avant tout lié au modèle économique de ces outils. Gratuits, ils garantissent aussi un gain financier à l’utilisateur. Alors, pour faire rentrer des sous, les applications passent par des régies publicitaires et des partenaires promotionnels. Ce sont eux qui vont rémunérer l’entreprise et lui permettre de développer ses programmes de récompenses. Logiquement, pour respecter la promesse de l’application sans déstabiliser le modèle économique, le choix est fait de minimiser le gain. Et puis, après tout, ça incite à marcher régulièrement pour augmenter la somme gagnée !

Stepler, WeWard, Kobi… grâce à ces applis, courir ou marcher, ça peut être lucratif !

➡️ https://t.co/ydoRV4XqDD pic.twitter.com/TDmtoNRylw — Le Parisien | high-tech (@leparisien_tech) March 5, 2023

Bon, finalement, qu’il s’agisse de soutenir une cause associative, ou tout bonnement de rentabiliser vos déplacements à pied, ces applications ont le mérite de rentabiliser chaque pas. Et ce, même si la récompense est faible. Alors, prenez vos meilleures chaussures, lancez votre application, et partez découvrir votre ville !