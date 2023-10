Sélection : trois des meilleurs téléphones pas chers de 2023 !

En 2023, trouver un téléphone portable à prix bas relève presque de la mission impossible. Pourtant, Android MT a réussi à vous dénicher trois smartphones à moins de 130 euros, disponibles en France ! On vous présente notre sélection de cette fin d’année 2023.

Wiko Y62 – Le plus équilibré

La marque française Wiko, propriété du géant chinois Tinno Mobile, a toujours ciblé les smartphones à bas prix. Une stratégie qui se vérifie à nouveau au travers du Wiko Y62. Avec un écran de 6,1 pouces, inhabituel sur cette gamme de prix, l’appareil propose une expérience globale correcte. Propulsée par une puce Mediatek A20, son interface tourne sous Android Go 11, la version allégée de l’OS.

Côté performances, on est sur du basique, mais du basique respectable. L’appareil propose un objectif photo de 5 Mpx, suffisant pour capturer les souvenirs du quotidien, le tout supporté par une batterie de 3 000 mAh, capable de tenir une journée environ.

Le Wiko Y62 est disponible à 129 € sur Cdiscount.

Nokia 2720 – Le plus rétro

Et si on retournait à l’époque des téléphones à clapet ? Attention, ici, je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ! Pourtant, c’est le choix fait par Nokia sur son modèle 2720 Flip ! Bien que simple, l’appareil propose un double slot SIM ainsi qu’une mémoire vive de 512 Mo et un port microSD.

Suffisant pour un smartphone à clapet ! Oui, car il s’agit bien d’un smartphone : l’appareil supporte un grand nombre d’applications (Maps, Facebook…), qui tournent grâce à une puce Qualcomm 205. Cerise sur le gâteau : un petit module photo de 2 MP est disponible sur le modèle. Bon, il faut tout de même composer avec la taille de l’écran : 320×240 pixels.

Le Nokia 2720 est disponible à 99,78 € sur la Fnac, via un vendeur tiers.

RealMe C11 – Le moins cher

Avec RealMe, on est sur l’exemple type d’un compromis réussi entre prix et performances. Le C11 propose un design des plus sobres, sans fioritures, tout en restant dans les codes contemporains des smartphones. Le tout mis en valeur par un écran IPS de 6.5 pouces, avec une luminosité correcte.

Côté performances, le RealMe C11 ne saura pas faire tourner les applications les plus lourdes (jeux…) mais saura remplir sa mission pour les fonctions de messagerie, d’appel et de multimédia classique (vidéos, musique…). La principale force de l’appareil repose sur sa batterie, de 5 000 mAh, permettant de tenir sur presque deux jours.

Le RealMe C11 est disponible sur Cdiscount à 83 €.