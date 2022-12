Sélection stream vidéo : 8 séries réussies avec une vraie fin !

C’est toujours la même histoire avec les séries : un copain nous fait le pitch, l’histoire semble top et puis on se lasse des personnages au bout de la saison 2 ou 3. Il arrive même que ce soit la série qui soit annulée ou alors qu’elle s’enferme dans trop d’histoires qui n’apporte rien. Combien de séries comme Lost ou Heroes avec leurs sous-intrigues inutiles ? Dans cette nouvelle sélection, nous n’avons retenu que les meilleures séries, mais pas n’importe lesquelles : le haut du panier, certes, mais le haut de panier avec un dénouement. Et puis on vous expliquera sur quelle plate-forme regarder ces chefs d’œuvres…

Les 8 meilleures séries TV avec une vraie fin

► The Sopranos

Commençons directement par la meilleure série de tous les temps : The Sopranos. Diffusée sur HBO de 1999 à 2007, cette série raconte la vie de Tony Soprano, boss de la mafia du New Jersey. Des acteurs de grande classe (James Gandolfini, Lorraine Bracco, Dominic Chianese, Edie Falco, Michael Imperioli…), des scénaristes qui ne vont pas aux champignons et une réalisation cinématographique. 6 saisons de bonheur.

Où voir The Sopranos ? : HBO Max n’est pas disponible en France, tout le catalogue est sur OCS…

► The Wire

The Wire ou Sur écoute en VF, est une série de 5 saisons diffusées entre 2002 et 2008 qui nous plonge dans la guerre que mène la police aux trafiquants de drogue dans la ville de Baltimore. Chaque saison est centrée sur un aspect différent de la ville. Très bien écrit et fourmillant de petits détails, c’est la meilleure série policière et la série préférée de Obama ! Elle a été remastérisée en 2014, vous pouvez donc la voir en 16:9 HD.

Où voir The Wire ? : C’est une autre série HBO, elle est donc dispo sur OCS en France.

► Breaking Bad

Walter White est un professeur de chimie sans le sou qui se fait diagnostiquer un cancer. Plutôt que de se faire aider financièrement par ses riches amis, il décide de faire de la drogue avec un ancien élève. Excellent durant 6 saisons.

Où voir Breaking Bad ? : Sur Netflix ! On pourra aussi voir le film El Camino qui termine l’arc « Pinkman ».

► Better Call Saul

Cette série dérivée de Breaking Bad raconte l’histoire de l’avocat véreux Saul Goodman lorsqu’il s’appelait encore Jimmy McGill. C’est à la fois une préquelle, mais aussi une suite puisqu’on peut voir se qui se passe pour Jimmy après sa collaboration avec Walter. À voir absolument.

Où voir Better Call Saul ? : Comme Breaking Bad. Sur Netflix.

► Rome

Encore un chef-d’œuvre signé HBO. Cette série historique qui vous fait vivre la fin de la république romaine et l’avènement de l’empire ne comporte que 2 saisons, mais quelle claque ! On y retrouvera un James Purefoy en Marc Antoine et un Ciaran Hinds en César, mais ce sont en fait Kevin McKidd et Ray Stevenson qui interprètent les deux « héros » de la 13e légion : Lucius Vorenus et Titus Pullo.

Où voir Rome ? : Encore une série HBO que vous retrouverez en exclu sur OCS.

► The Americans

Dans les USA des années 80, une famille espionne pour le compte de l’URSS. Nés en Amérique, les deux enfants ne savent pas que que papa/maman sont des agents du KGB qui ne rêvent que de faire triompher la mère Patrie. Pas simple lorsque le voisin bosse pour la CIA. Génial.

Où voir The Americans ? : Vous pouvez voir The Americans sur Disney+…

► Boardwalk Empire

Dans les années 20 à Atlantic City, Nucky Thompsom (Steve Buscemi) fait de l’argent avec son casino, mais il règne surtout sur le trafic d’alcool de contrebande en pleine prohibition. Il croisera sur sa route Meyer Lansky, Arnold Rothstein, Al Capone ou Lucky Luciano…

Où voir Boardwalk Empire ? : HBO = OCS !

► Chernobyl

5 épisodes seulement, mais un joli condensé de ce qu’a été la catastrophe de Chernobyl de 1986. On y voit en même temps l’héroïsme des personnes ayants participé à limiter les dégâts et la froideur de la bureaucratie soviétique. Très bon.

Où voir Chernobyl ? : Encore une série HBO. Promis, c’est pas fait exprès…

