Sélection : Quelle tablette tactile offrir à un adolescent ?

Parfaits compromis entre smartphones et ordinateurs, les tablettes sont des appareils qui ont révolutionné la façon de jouer, de regarder des films et de se divertir. Leur utilisation est tout simplement agréable, car elles apportent généralement plus de praticité en étant moins encombrantes que les ordinateurs. Vous pouvez offrir ces outils technologiques à votre enfant adolescent.

Toutefois, dans le cadre de votre choix, il faudra vous tourner vers les modèles adéquats. Voici donc quelques appareils qui seront parfaits pour tout adolescent.

L’iPad Pro, le savoir-faire d’Apple

Sortie en novembre 2018, cette tablette pour adolescent embarque une technologie digne d’Apple. L’appareil dispose d’une fonctionnalité de déverrouillage Face ID très innovante à l’image de celle disponible sur les iPhone X. La batterie profite d’une autonomie de 10 heures, avec une utilisation intensive bien sûr.

Vous pouvez donc profiter de votre appareil au maximum et ensuite le recharger par le port USB-C. C’est à ce nouveau port qui remplace l’ancien d’Apple, que vous aurez à brancher l’adaptateur pour connecter le câble HDMI, disque dur, casque et autre. Cette tablette pour adolescent compatible à l’Apple Pencil et au clavier Smart Keyboard Folio, peut très vite se transformer en ordinateur.

L’iPad Pro renferme un microprocesseur A12X Bionic, qui le rend performant et très réactif. Vous pouvez vous rendre sur le site de Maxence Rose, fondateur de YubiGeek, pour en savoir plus sur les tablettes pour adolescents. L’iPad Pro (2021) est à 749 € chez Rakuten.

Samsung Galaxy Tab S4

La marque coréenne a véritablement innové avec cette tablette pour adolescent qui présente de nombreux points positifs. D’abord, la technologie de reconnaissance de visage est impressionnante avec l’écran de la tablette qui reste allumé du moment où vous le regardez encore. Il s’agit d’ailleurs d’un bel écran de 10,5 pouces qui intègre une technologie AMOLED, évitant la fatigue visuelle.

La tablette est fine, légère et dispose également d’une batterie offrant 12 heures d’utilisation intense après recharge complète. Le multitâche de l’appareil fonctionne très bien et vous pouvez profiter des nombreuses applications qu’il propose. Ces dernières sont puissantes, offrent de nombreuses fonctionnalités et marchent avec fluidité. La Samsung Galaxy Tab S4 est à 449 € chez Rakuten.

Microsoft Surface Pro 3

Microsoft propose une tablette pour adolescent qui a su se faire une place parmi les meilleures. Il s’agit d’une tablette qui embarque le logiciel d’exploitation Windows 10 offrant un immense panel de logiciels. L’appareil profite d’un processeur Intel Core i5, 4e génération qui répond à tous vos besoins en termes de divertissement et d’applications.

Vous aurez l’impression d’utiliser une vraie machine, la tablette avec ses 8 Go de RAM peut même faire office d’outil de travail. Avec son écran 12 pouces de qualité, vous pouvez visionner vos films avec une grande commodité. La tablette bénéficie d’une batterie de 8 heures d’autonomie pour répondre efficacement aux besoins de la plupart des utilisateurs. La Microsoft Surface Pro 3 est à 756 € chez Rakuten.