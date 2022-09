Sélection Netflix : le meilleur de l’animation japonaise !

Sur Netflix on trouve énormément d’animation japonaise : séries et longs métrages. Si pour vous, la japanimation c’est Dragon Ball, OnePiece ou Naruto, vous risquez d’être surpris par la quantité de contenus originaux sur la plate-forme. Voici notre petite sélection…

Si vous avez Netflix pour les films, les séries exclusives ou les blockbusters, vous avez peut-être raté un aspect méconnu de la plate-forme. Un genre que l’algorithme ne vous propose pas forcément : l’animation japonaise. Non seulement Netflix propose plein d' »anime » récents ou anciens, mais on découvrira aussi du contenu que la plate-forme a elle-même financé. Il faut dire que si nous avons eu Dragon Ball en 1986, les amerloques ont connu pas mal de retard de ce côté. Prêts pour notre sélection ?

Les meilleurs séries et films d’animation japonaise sur Netflix

Tokyo Godfather

Réalisé par Satoshi Kon (à l’origine de Paprika, principale influence de l’Inception de Nolan), Tokyo Godfather raconte l’histoire de trois SDF qui vont trouver un bébé dans une poubelle. En cherchant à retrouver la mère de l’enfant, ils feront des rencontres et connaitront des péripéties qui les conduiront à panser leurs propres blessures. Une fable formidable. Même si vous n’aimez pas l’animation japonaise, c’est à voir absolument.

Neon Genesis Evangelion

En l’an 2000, le niveau de la mer a augmenté suite au Second Impact, un cataclysme soi-disant causé par une météorite. L’humanité a survécu malgré 2 milliards de morts, mais 15 ans après, des créatures géantes et belliqueuses, les Anges, font leur apparition et tentent de détruire la nouvelle capitale du Japon : Tokyo-3. Pour les arrêter, l’humanité peut compter sur les EVA, des robots pilotés par des adolescents. Qui sont ces Anges ? Pourquoi attaquent-ils Tokyo ? D’où vient le pouvoir des EVA ? Un animé de qualité de 26 épisodes avec deux fins alternatives sous forme de longs métrages (The End of Evangelion et Evangelion Death (True)² aussi disponible sur la plate-forme). Si Dragon Ball Z a marqué les années 90, Evangelion est l’anime qui a marqué la décennie suivante.

Akira

Akira est un manga sorti en 6 volumes à partir de 1984, mais qui est apparu plus tard chez nous en 13 volumes colorisés. C’est en 1993 que la France fait la connaissance avec le bijou de Katsuhiro Otomo lorsque Canal+ diffuse le film d’animation tiré du manga. Pas facile de résumer en deux heures une œuvre-fleuve où se mêlent intrigue politique et science-fiction dans un univers cyber-punk. Pourtant, Akira est un très bon complément de sa version papier : comme le manga n’était pas terminé au moment de la réalisation du film, Otomo a dû improviser et cela contribue à faire de ce film une sorte de version « bis » de l’histoire. On ne va pas vous faire le pitch pour vous garder le plaisir de découvrir ce monument…

Attack on Titan

Sans doute la meilleure série de ces dernières années. Rien que le générique d’intro de la première saison donne envie d’envahir la Pologne. Dans un univers dystopique ressemblant au XVIIe siècle, l’humanité est retranchée derrière des murs gigantesques qui ont pour but de tenir à l’écart les Titans, des géants mangeurs de chair. D’où viennent ces Titans ? Pourquoi attaquent-ils ? Que cache le gouvernement ? Bizarrement, seules les deux parties de la saison 3 sont en ce moment disponible sur la plate-forme. Pour voir les deux premières saisons et les deux parties de la quatrième, il faudra passer par un VPN ! En effet sur le Netflix japonais il y a absolument tous les épisodes (en attendant la troisième partie de la 4e saison qui doit sortir en 2023). Pour cela, nous vous conseillons NordVPN à 3,49 €/ mois ou CyberGhost à 2,11 €/mois (voir notre comparatif). Inutile de préciser que la version japonaise de Netflix propose des tonnes d’anime inconnus chez nous…

Détective Conan

Shinichi est un détective qui résout des énigmes et des enquêtes. Il a l’apparence d’un garçon de 7 ans, mais il a en fait été empoisonné par une organisation secrète qui lui a donné cette apparence. Au fur et à mesure de ses enquêtes, le jeune détective va glaner des indices sur les personnes responsables de sa condition. Détective Conan est une des séries de manga les plus prolifiques avec 101 volumes de 1994 à 2022 (toujours en cours !). La série animée compte 1038 épisodes et 27 saison, mais sur Netflix on ne trouvera que les deux premières. C’est un bon début pour voir si on accroche ou pas, même si l’animation des années 96 et 97 peut sembler un peu vieillotte… Depuis juillet 2022, on peut aussi profiter du « spin off » Zéro à l’Heure du Thé, bien plus récent. Et comme pour Attack on Titan, on trouvera beaucoup plus de contenus sur Détective Conan avec un VPN.

Mobile Suit Gundam

Depuis quelques temps, Netflix met le paquet sur la saga Gundam en proposant différentes séries et films d’animation de la célèbre franchise japonaise. Célèbre ? Et oui, si chez nous on connaît plus Goldorak (Grendaizer), Gundam est un colosse au pays du soleil levant. Un space opera commencé en 1979 et souvent comparé à Star Wars… Impossible de résumer 40 ans de scénario, mais si vous voulez mettre un pied dans l’univers, Netflix propose la première série d’origine rééditée en trois films : Mobile Suit Gundam I, II, et III. Si vous êtes vraiment allergiques aux vieux anime, nous vous conseillons le long métrage de 2021 réalisé en collaboration avec Netflix : L’Éclat de Hathaway.

Tous les « Ghibli Studio »

Netflix propose presque tous les films d’animation du studio Ghibli de 1984 à 2020. Des chef-d’œuvres à voir seul ou en famille. Il manque Le Tombeau des Lucioles et La Tortue Rouge, mais on a le choix entre 21 films et même 22 en comptant Nausicaä de la Vallée du Vent qui est antérieur à la création du studio japonais. Impossible de vous en conseiller un plutôt qu’un autre. Votre serviteur a un faible pour Pompoko, Princess Mononoke, Le Château Ambulant et Le Voyage de Chihiro, mais en famille, on préfèrera Mon Voisin Totoro, Kiki la petite Sorcière, Le Royaume des Chats ou Porco Rosso.

Les mentions honorables

Impossible de parler de la totalité des anime intéressants sur Netflix. Voici encore quelques exemples de très bons contenus que l’on peut trouver sur la plate-forme :

Baki, de la bagarre version WTF

JoJo Bizarre Adventure, de la bagarre avec des paillettes

Berserk, de l’heroic fantasy plutôt « dark »

Demon Slayer, un type avec un sabre qui veut se venger

Tokyo Ghoul, un type qui boit trop de café

