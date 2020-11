Sécurité, facilité, fonctionnalités… Notre avis sur CyberGhost, le VPN à 2 €/mois

CyberGhost et un VPN basé en Roumanie : loin des dictatures et des paradis fiscaux louches. Fort de ses 16 ans d’existence et de ses 35 millions d’utilisateurs, c’est un service de choix pour les internautes soucieux du respect de leur vie privée et de leur anonymat puisqu’il est situé dans un pays qui protège les données personnelles : CyberGhost n’enregistre rien sur vous ! Le VPN est en ce moment en promo alors c’est un bon moment pour s’y mettre…

CyberGhost est un VPN comme il en existe beaucoup. Seulement ce dernier est basé en Union européenne, en Roumanie plus précisément, un pays qui a connu la dictature et qui protège maintenant ses citoyens avec des lois très strictes. Chez CyberGhost, pas question pour eux de «donner» leurs clients d’autant qu’ils ne stockent rien sur vous. Le VPN reçoit d’ailleurs souvent des requêtes de la police ou des syndicats du cinéma ou de la musique, mais ne peut jamais donner suite : ils ne peuvent tout simplement pas !

Des réglages très poussés…seulement si vous le souhaitez

Côté chiffrement c’est du solide avec de l’AES 256 bits à tous les étages et vous pouvez choisir votre protocole : OpenVPN, IKEv2 ou L2TP/IPSec sur PC et OpenVPN et WireGuard pour la version mobile. Vous n’y connaissez rien en VPN ? CyberGhost est très simple et sans réglages, tout est paramétré en mode Auto : libre à vous ne changer la configuration si vous en avez envie. Pour se connecter, il suffit d’un seul bouton et l’appli choisira l’emplacement le plus rapide pour vous. Et des emplacements, il y en a ! 90 pays et 6278 serveurs de par le monde. CyberGhost propose même des serveurs dédiés au téléchargement BitTorrent et d’autres configurés pour le stream. Car comme vous le savez sans doute, un VPN permet aussi d’accéder à du contenu exclusif.

Tous vos appareils protégés

Si vous avez Netflix, Disney+ ou Amazon Prime, vous pouvez profiter des catalogues américains bien plus fournis (avec au moins les sous-titres en français et même parfois des doublages). C’est aussi l’occasion d’avoir des films et des séries sympas dans une langue que vous apprenez : italien, espagnol, japonais (le Netflix japonais propose énormément d’anime par exemple). CyberGhost est disponible sur les principaux supports (Windows, MacOS, Android, Android TV, iOS, Linux, Amazon Fire TV & Fire Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, etc.) et il est possible de connecter jusqu’à 7 appareils sur un seul compte. L’interface est en français et tout a été pensé pour faciliter son utilisation.

CyberGhost : un prix imbattable

Cyberghost propose actuellement une offre à 2 €/mois (avec 3 mois gratuits et 45 jours satisfait ou remboursé). C’est une économie de 83% par rapport au prix mensuel de base et vous avez 45 jours pour revenir sur votre décision. Une affaire à saisir. Vous aussi rejoignez les 35 millions d’autres «ghosties» (le nom donné aux utilisateurs de CyberGhost) et sécurisez vos connexions à Internet.

CyberGhost : présentations

1/ Serveurs dédiés

Comme nous vous l’avons expliqué, il suffit d’un seul geste pur se connecter : CyberGhost s’occupe de tout, mais vous pouvez aussi choisir votre serveur vous-même. Ukraine, Singapour, Sri Lanka, Macédoine, Estonie… Mais outre les pays proposés, les serveurs dédiés sont les plus utiles. Les serveurs NoSpy, les serveurs pour télécharger via Torrent et les serveurs «stream», optimisés pour certaines chaînes et services VoD (Netflix US, BBC, Hulu, etc.)

2/ Les fonctions sympas

Dans Fonctionnalités de connexions (VPN>Option de connexion sur mobile), on peut activer un bloqueur de pubs, un bloqueur de sites malveillants et de traçage, une redirection HTTPS automatique (pour sécuriser les sites que ne le sont pas par défaut) et une compression de données, surtout pratique sur mobile pour économiser des data sur votre forfait Internet. Dans Règles intelligentes vous pourrez faire en sorte de démarrer CyberGhost avec votre ordinateur et de se connecter automatiquement au VPN, paramétrer des exceptions. Certains programmes ou sites n’aiment pas trop les IP exotiques et le chiffrement, vous pouvez alors les faire passer au travers du VPN sans tout déconnecter : malin.

3/ Sur mobile

Sur mobile, CyberGhost est aussi très complet. On peut même choisir WireGuard à la place de OpenVPN. Sorti en 2015, ce protocole open source est efficace, rapide et il contient moins de 4000 lignes de code alors qu’OpenVPN en contient 400 000. Sa «surface d’attaque» (et donc les failles potentielles) est réduite à son minimum. Un plus pour votre sécurité et la rapidité des échanges.