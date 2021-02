Sécurité, anonymat… Comment changer son adresse IP ?

Votre IP est votre adresse sur le réseau des réseaux. En fait chaque machine sur Internet dispose de sa propre adresse IP : ordinateur, smartphone, site Web, etc. C’est la base constitutive du système, mais il est possible de changer cette adresse IP. Pourquoi ? Comment ? Nous allons voir ça…

Une adresse IP est une suite de chiffres unique qui correspond à votre machine lorsque vous êtes sur Internet. Elle est parfois fixe et parfois dynamique, mais votre opérateur ou votre fournisseur d’accès Internet garde une trace de cette dernière. Ce qui fait qu’on peut très bien savoir ce que vous faites sur Internet. La police peut par exemple demander à Orange, Free ou SFR de savoir quel site Monsieur Machin fréquentait le 12 du mois dernier à 10h35.

Mais pourquoi en voudrait-on à mon adresse IP, moi qui n’ai rien à me reprocher ?

Sachez que n’importe qui peut être l’objet d’une enquête pour des raisons très variées. Il suffit de jouer au foot avec un “fiché S” sans le savoir pour être sous surveillance. Et justement : vous n’avez rien à vous reprocher, alors ne laissez personne vous traquer.

L’Internet français de plus en plus censuré

Ensuite, il y a le problème de la censure. La France est un des pays où la liberté d’expression a le plus reculé depuis ces dernières années. C’est en partie à cause de la loi LOPPSI de 2011 qui a permis de censurer certains contenus sur Internet. Ce filtrage censé filtrer les contenus déviants et terroristes sert aussi à interdire l’accès à certains sites de téléchargement illégaux ou des sites donnant l’accès à des données scientifiques comme Sci-Hub ou LibGen ont été rayés de la carte. Ils existent, mais ne sont plus accessibles de France. Un comble alors que ces travaux et articles scientifiques ont été payés par le contribuable français. Ce vaste champ d’expression qu’est Internet connait donc des trous noirs lorsqu’on a une IP française.

Et ça ne risque pas de s’arranger avec la Loi Avia qui veut supprimer les contenus haineux. Certes, elle a été retoquée par le Conseil Constitutionnel, mais elle pourrait bientôt revenir sous une autre forme. Et si demain l’Internet français ressemblait à l’Internet russe, kazakh ou chinois ? Changer d’IP permet donc de ne plus être considéré comme “français” sur le Net et de recouvrer une certaine liberté. Pour changer d’IP, il suffisait de faire appel à un proxy.

Les proxys : un peu «has been»

Un proxy est un serveur qui fait office de tampon entre vous et Internet. Très courants jusqu’au début des années 2000, les proxys ont peu à peu laissé la place aux VPN. Il faut dire que les proxys ont plusieurs défauts. Certes ils permettent de changer d’IP, mais ils ne chiffrent pas les données qui transitent. Et même si certains sont situés dans des pays où les journaux de connexions ne sont pas obligatoires, il existe toujours un risque d’interception des données.

Les VPN deviennent ultra populaire

