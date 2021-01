Sécurisez vos Bitcoins avec les portefeuilles Ledger Wallet Nano S et Nano X

Le point faible du Bitcoin, vient du portefeuille utilisé pour le stockage. Ce sont tous vos investissements qui sont menacés si vous utilisez un portefeuille en ligne corrompu ou si votre PC est piraté ou endommagé.

La série des Ledger Nano règle le problème : il s’agit d’une clé USB qui embarque un processeur de chiffrement dédié permettant de protéger votre clé privée. Dès l’insertion, l’appareil va vous permettre de payer ou de vous faire payer en cumulant plusieurs systèmes de sécurité. Car, en plus du chiffrement en local de votre clé privée, vous devrez en plus entrer des caractères depuis la «security card», une carte unique avec une correspondance de caractères pour valider les transactions.

Plus de 1500 cryptos et tokens supportés

Bien sûr, si vous avez déjà un compte Coinhouse (le plus grand site français agréé par l’Autorité des Marchés Financiers) pour acheter et vendre vos cryptomonnaies, vous pouvez les basculer vers votre Ledger Nano. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Ripple… : il accepte absolument tout.

En cas de vol de votre Ledger Nano, il est impossible pour un tiers de récupérer vos Bitcoins sans le code PIN. La restauration de votre portefeuille est possible dans un portefeuille logiciel. Bref c’est la solution idéale pour éviter de perdre votre petite fortune. Il existe deux types de coffres-forts Ledger : le Nano S et le Nano X. Faisons les présentations…

► Ledger Nano S à 59 €

Très bon point de départ pour stocker ses cryptomonnaies, le Nano S propose la fameuse puce qui renferme un algorithme permettant de gérer jusqu’à 6 applications dédiées à vos crytos. Cela signifie que vous pouvez garder sur une seule clé du Bitcoin, de l’Ethereum, du XRP (Ripple), du Bitcoin Cash, de l’EOS et du Stellar par exemple. Il est possible d’appairer la bête à un PC, un Mac ou un appareil Android (version 7 et plus) via OTG.

► Ledger Nano X à 119 €

Avec le Nano X vous visez le niveau au-dessus : il comprend certes le même type de protection, mais intègre plus de fonctionnalités. Le Bluetooth est de la partie : plus besoin de câble pour la synchronisation ! L’appareil permet de gérer jusqu’à 100 types de monnaies à la fois sur la même clé parmi un choix de 1500 cryptos et tokens différents. Le Nano X est certifié par L’ANSSI et permet de faire du stalking et du lending.