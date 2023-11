Santé : votre téléphone va-t-il vous rendre stérile ?

Un groupe de chercheurs Suisses, de l’Université de Genève, s’est donc penché pendant plus de 10 ans sur l’impact des téléphones portables sur la quantité de spermatozoïdes produits chez les hommes. Cette étude a été menée de 2008 à 2018 sur un échantillon de 2 886 hommes âgés de 18 à 22 ans. Après 5 ans d’analyse des résultats et d’analyses complémentaires, l’équipe vient de rendre ses conclusions.

Un taux de spermatozoïdes en baisse chez les utilisateurs fréquents

Afin d’avoir une bonne vue d’ensemble, les chercheurs ont demandé aux participants à l’étude de remplir un questionnaire sur leurs habitudes de vie, leur état de santé général ainsi que le nombre quotidien d’utilisations de leur smartphone. Après examens, la concentration de sperme est significativement plus élevée chez ceux n’utilisant pas leur téléphone plus d’une fois par semaine (56,5 millions / ml) que chez ceux l’utilisant de manière quotidienne, plus de 20 fois par jour (44,5 millions / ml). Cela donne une diminution de la concentration de spermatozoïdes par millilitres de 21% entre les deux groupes.

Un impact plus faible qu’avant ?

Cette diminution de la qualité des gamètes entre un utilisateur occasionnel de smartphone et un utilisateur régulier semble, cependant, moins marquante dans le temps. En effet, les prélèvements ont été effectués sur une décennie : dans cette période, la différence de qualité semble plus prononcée en 2005 qu’en 2018, ce qui pourrait s’expliquer, selon les chercheurs, par la transition progressive des technologies mobiles. En effet, en 10 ans, nous sommes passés de la 2G à la 4G, avec une réduction de la puissance des ondes émises.

Corrélation n’est pas causalité

Pour autant, peut-on faire un lien direct entre l’utilisation de smartphones et la baisse dans la qualité (et la quantité) du sperme ? Il est complexe de donner une réponse définitive et claire à cette question, tant les facteurs impactant celle-ci sont nombreux. Mode de vie plus sédentaire, dégradation de la qualité nutritive, pollutions multiples et variées… Autant d’éléments qui peuvent directement diminuer la fertilité chez l’homme.

Pour autant, le doute persiste sur un élément impactant précis : l’émission d’ondes, par les smartphones et autres appareils. Pour mieux connaître les conséquences d’une exposition fréquente aux ondes mobiles, l’OFEV (Office Fédéral de l’Environnement, en Suisse), vient de lancer une grande étude sur le sujet. Conclusions attendues dans plusieurs années, et à confronter aux nombreuses autres enquêtes lancées sur le sujet à travers le monde.

Bon, en attendant, que penser de tout cela ? Si la causalité directe du smartphone sur la qualité du sperme ne peut pas être confirmée de manière définitive, il semble tout de même qu’il y ait un lien. Alors, dans l’attente de plus de résultats, vous pouvez toujours limiter l’usage de votre appareil. Après tout, selon l’étude de l’Université de Genève, l’impact semble être le même, quelle que soit la zone du corps en contact avec le smartphone !