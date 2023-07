Santé : les prochains Airpods Apple vont surveiller votre température ?

Apple a décidé d’intégrer des capteurs médicaux dans ses prochains AirPods. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino désire intégrer un système permettant de prendre la température de l’utilisateur. Il semblerait que le conduit auditif est un endroit fiable pour mesurer cette donnée. Ouf, nous avons eu un peu peur de ce que cela pourrait impliquer lorsque nous avons vu passer l’information… Si nous étions complotistes, nous pourrions imaginer un futur dystopique avec une alerte transmise directement aux autorités en cas de fièvre… Heureusement, nous ne mangeons pas de ce pain-là et nous avons voté comme il faut aux dernières élections, alors tout va bien.

