Samsung, Xiaomi, Pixel : les meilleurs téléphones pour la photo en promo !

Google Pixel 8 – La qualité sauce IA

Est-il possible de faire cette sélection sans inclure le dernier modèle de chez Google ? Bien que la gamme présente quelques failles, et ce pour chacune de ces dernières générations, elle ne déçoit jamais en matière de photo. Grâce à un module 21% plus précis que ses prédécesseurs, le module principal de 50 MP s’en sort bien, autant pour les clichés diurnes que les prises de vues nocturnes. Avec un grand angle de 125,8°, l’appareil peut aussi bien capturer des panoramas que des prises de vues macros.

Mais surtout, le Pixel 8 vient, comme ses prédécesseurs, avec une puissante suite d’outils IA, à nouveau renforcée. Du Magic Editor au stabilisateur logiciel, en passant par le Perfect Shoot (une suite de photos capturées avant et après votre cliché principal, pour sélectionner la meilleure), l’appareil photo du smartphone de Google trouve sa place dans cette sélection, haut la main. Si la qualité de ses photos varie, le renfort IA permet de rendre accessible au plus grand nombre l’édition et l’optimisation de clichés.

Le Pixel 8 est disponible en promo à 689,99€ chez Rakuten dans la couleur de votre choix.

Xiaomi 13 Pro – L’art de l’équilibre

Xiaomi a frappé fort pour ce modèle. L’appareil vient avec un module photo conçu en collaboration avec Leica, l’un des leaders de la photographie professionnelle. Résultat, une large palette de couleurs supportée par l’appareil, des clichés proches du rendu d’un appareil photographique reflex numérique, un zoom puissant (3.2x) qui permet de prendre des visuels macro de qualité…

Avec cet ensemble convaincant, le Xiaomi 13 Pro a logiquement sa place dans n’importe quel classement des meilleurs smartphones pour la photo en 2023. Et pourtant, ce n’est pas tout. Ce modèle vient aussi avec une caméra frontale de 32MP adaptable, qui élargit son champ de vision pour les selfies de groupe. Le tout supporté par une bonne batterie et une suite logicielle plutôt performante, laissant percevoir un confort d’utilisation à (presque) toute épreuve.

Vous pouvez acquérir votre Xiaomi 13 Pro à partir de 789 € en promo chez Rakuten en version vert 256 Go, ou 869 € en bleu 512 Go.

Samsung Galaxy S23 Ultra – La puissance au rendez-vous

Du côté de chez Samsung, c’est un Juggernaut de la photographie qui a été présenté au grand public. Le Galaxy S23 Ultra propose un module photo principal impressionnant : un capteur central de 200 MP, supporté par deux capteurs 10 MP, le tout accompagné d’une lentille grand-angle 12 MP. Bon, pour relativiser, gardons en tête que ces caractéristiques ne diffèrent pas grandement de celles du S22, sorti l’année dernière.

Côté colorimétrie, le Galaxy S23 Ultra reste sur une proposition chaleureuse, qui coupe avec la lumière naturelle. Un choix qui plaît à la communauté Samsung et qui reste réversible, grâce au mode Pro de l’application photo. Bon, malgré tout, ce modèle vient avec quelques petits défauts : des clichés nocturnes trop lumineux, une option Moon Shot qui, dans les faits, reproduit votre cliché de la Lune grâce à l’IA… Mais dans l’ensemble, rien qui ne compromet vraiment la proposition de ce flagship. Les quelques défauts de son module photo sont, en effet, largement compensés par la proposition de valeur globale de l’appareil.

Si vous optez pour le Samsung Galaxy S23 Ultra, vous pouvez le retrouver à partir de 839€ chez Rakuten avec une promo de -40% !