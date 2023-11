Samsung x Android 14 : quels sont les téléphones compatibles ?

Alors qu’Android 14 est déployé depuis maintenant un mois sur les appareils les plus récents, les fabricants commencent à dévoiler leurs autres smartphones compatibles avec la dernière version de l’OS. On fait le tour des modèles Samsung pour lesquels la marque a confirmé la compatibilité logicielle.

La mise à jour Android a toujours un goût particulier chez Samsung. En effet, pour les utilisateurs, cela signifie aussi l’arrivée d’une mise à jour de la surcouche de la marque coréenne, One UI. Alors, après avoir confirmé l’arrivée d’Android 14 et de One UI 6.0 sur le Galaxy S23, le fabricant a dévoilé la liste complète des modèles recevant prochainement la mise à niveau. L’occasion aussi de confirmer une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

Quatre ans de mise à jour

Commençons par la bonne nouvelle : dorénavant, les appareils Samsung bénéficieront de quatre ans de mises à jour minimum. Cela signifie que tous les smartphones de la marque, flagships comme entrées de gamme, recevront des mises à jour de sécurité ainsi que des mises à niveau majeures, tant pour Android que pour One UI. Cette information vient avec une mise en application immédiate : le S20, sorti en 2020, il y a donc un peu plus de 3 ans, fait partie de la liste des appareils passant sur Android 14.

Les appareils Samsung compatibles

Après la bonne nouvelle, voici donc la liste des appareils bientôt mis à jour vers Android 14 et One UI 6.0. Comme annoncé, Samsung déploie donc ces versions sur tous ses flagships avec moins de 4 ans d’ancienneté, mais aussi sur plusieurs smartphones pliants et appareils d’entrée de gamme :

Galaxy S23/S23+/S23 Ultra

Galaxy S22/S22+/S22 Ultra

Galaxy S21/S22+/S22 Ultra

Galaxy S20/S20+/S20 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 20/ Note 20 Ultra

Galaxy A54

Galaxy A53

Pour l’instant, la marque coréenne n’a pas indiqué de calendrier de déploiement précis, même si cela devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Il est, de plus, possible que d’autres modèles soient ajoutés à la liste, notamment parmi les tablettes de la marque, absentes de la liste.